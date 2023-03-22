

أعلنت ايستاتر (Estater.com) المنصة العقارية التي تتخذ من الخليج مقرا لأعمالها، نجاحها في إغلاق (الجولة التمويلية A) والتي جمعت من خلالها مبلغ 5 ملايين دولار، مشيرة إلى أن إستراتيجيتها التشغيلية ستنصب على توظيف المعلوماتية والذكاء الاصطناعي في القطاع العقاري.

وفي هذا السياق، قال الشريك المؤسس بالمنصة محمود الجراح إنه سيتم توظيف زيادة رأس المال في تطوير منتجاتها الفريدة في المنطقة من خلال زيادة مواردها البشرية وتنمية بنيتها التحتية لتوفير خدماتها بما يرضي العملاء المستهدفين ويحقق طموحاتهم. وأشار إلى أن «ايستاتر» ستشكل تطورا مفصليا بتطبيقها لعلم البيانات وآليات الذكاء الاصطناعي في قطاع العقار، حيث ستوفر خدمات ومنتجات تفتح آفاقا جديدة لعملائها من الأفراد والشركات كمنصة تكنولوجيا عقارية رائدة، لافتا إلى أن المنصة تشكل نقلة نوعية بتحسين أعمال القطاع العقاري المحلي والخليجي، بحكم ما تملكه من بنية معلوماتية ذكية متطورة.



وتتمتع ايستاتر بقطاع خدمات استشارية متنام ومزدهر، حيث تقدم خدماتها لما يتعدى 100 عميل من كبرى الشركات في السوق العقاري الخليجي، ويتنوع عملاؤها بين مؤسسات مالية وشركات عقارية واستثمارية كما قدمت الشركة أكثر من 300 دراسة في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الـ 10 الماضية.

من جانبه، قال الشريك المؤسس سانجاي جويال إن المنصة حازت دعما قويا من عائلات مرموقة في المملكة العربية السعودية والمملكة البحرينية، مشيرا إلى أن المنصة لديها نماذج تقييم آلية متفردة (AVMs) والتي تشكل أداة عصرية للتقييم العقاري، تتيح تعيين موقع العقار المستهدف على الخريطة التفاعلية والحصول على تقييم استرشادي بمجرد ضغطة زر (click).

وأضاف سانجاي أن المنصة تتيح أيضا تتبع التغير الزمني في قيمة العقار، مشيرا إلى أن ما يزيد من تطور المنصة أن عملية التقييم التي تجريها تشمل أكثر من 100 خاصية للعقار ما يعزز سلامة استنتاجاتها للقيمة بمختلف الاحتمالات والاعتبارات المربوطة بعملية التقييم المحترفة.