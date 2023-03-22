عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ جلسة مباحثات امس عبرا خلالها عن توافق البلدين في مواجهة الغرب في خضم الحرب الأوكرانية.



واقام بوتين لنظيره الصيني مراسم استقبال امبراطورية في اليوم الثاني من زيارته لروسيا، حيث جرى التوقيع على مجموعة اتفاقيات.



وقال الرئيس الروسي، خلال محادثاته الرسمية مع نظيره الصيني في الكرملين، إن بلاده مستعدة لتسهيل عمل الشركات الصينية في روسيا بدلا من الشركات الغربية، التي غادرت البلاد، مشيرا إلى أن التبادل التجاري مع الصين سيرتفع بـ 30% وأن هناك فرصة لمشاريع مشتركة بقيمة 130 مليار دولار.



وأكد، أن بلاده ستؤمن كل ما يحتاجه الاقتصاد الصيني في مجال قطاع الطاقة، بما فيها الطاقة النووية، لافتا إلى أن ثلث علاقات بلاده والصين التجارية تجري حاليا باستخدام العملات الوطنية. ودعا الرئيس الروسي إلى زيادة تشجيع ممارسة التسويات المتبادلة مع الصين بالعملات الوطنية، مؤكدا الاتفاق تقريبا على جميع معايير مشروع «قوة سيبيريا - 2».



وقال بوتين: «روسيا والصين تعتزمان إنشاء هيئة عمل مشتركة في مشروع ممر الملاحة الشمالي»، موضحا أن بلاده تدعم استخدام «اليوان» في التجارة بين آسيا وأميركا اللاتينية، لافتا إلى أن روسيا والصين يمكنهما أن تصبحا رائدتين في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الجمع بين إمكاناتهما.



من جانبه، أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ، أن العلاقات الصينية - الروسية تظهر زخما تنمويا إيجابيا.



وقال شي جينبينغ: «بفضل جهودنا المشتركة، تظهر العلاقات الروسية - الصينية ديناميكيات تنموية إيجابية ومستدامة. وتتعمق الثقة السياسية المتبادلة بين بلدينا، وتتضاعف المصالح المشتركة».



وأكد الرئيس الصيني، أنه مستعد رفقة الرئيس الروسي لوضع خطة لتنمية العلاقات الثنائية بين روسيا والصين وتعزيز التنسيق بين البلدين.



وقال: «الثقة السياسية المتبادلة بين بلدينا تتعمق، والمصالح المشتركة تتضاعف، والشعوب تقترب، والتعاون يتطور بإطراد في التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والأبعاد الثقافية والإقليمية».



وأضاف الرئيس الصيني أنه خلال اجتماع غير رسمي مع الرئيس الروسي، وكذلك خلال محادثات في الصباح مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ومحادثات في الكرملين، تبادل الطرفان وجهات النظر حول توسيع التغطية في مجال التعاون.



واختتم شي جينبينغ قائلا: «أعلم أن روسيا تنفذ بسرعة أهداف التنمية الوطنية حتى عام 2030، وأقترح تعزيز التنسيق والتفاعل للحصول على فوائد إضافية من التعاون العملي. سيدي الرئيس بوتين، أنا على استعداد لأحدد معك خطة لتطوير العلاقات الثنائية والتعاون العملي لصالح ازدهار الصين وروسيا وإحيائهما».



وفي ختام يوم من المحادثات بين الزعيمين، قال بوتين إن الصين وروسيا وقعتا اتفاقات حول التعاون الاستراتيجي وإن إمدادات الطاقة الروسية إلى الصين ستزيد.



وعقد الجانبان الروسي والصيني جلسة مباحثات قبل التوقيع على ما يقرب من 10 وثائق مشتركة، بما في ذلك وثيقتان رئيسيتان وهي «بيان مشترك من قبل روسيا الاتحادية والصين حول تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي بما يتواءم مع الدخول في حقبة جديدة» و«بيان مشترك حول خطة التنمية للمجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي لعام 2030».



من جانبه، أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ امس أن بكين ستواصل إعطاء الأولوية للعلاقات «الاستراتيجية» مع روسيا، واصفا البلدين بانهما «قوتان كبريان»، ليعبر بذلك عن توافقه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأعلن شي، انه دعا نظيره الروسي لزيارة الصين هذه السنة، في مؤشر إلى متانة الروابط بين البلدين اللذين يواجهان توترا مع الغرب. وذلك رغم مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين.



وللمفارقة، فإنه فيما كان شي يعبر عن دعمه لموسكو، وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا امس الى أوكرانيا في زيارة مفاجئة. ورحبت كييف بالزيارة باعتبارها «تاريخية» وتدل على «تضامن وتعاون قوي» بين كييف وطوكيو كما كتبت نائبة وزير الخارجية الأوكراني الأولى أمينة جبار.



وزار رئيس الوزراء الياباني مدينة بوتشا، حيث اتهمت القوات الروسية بقتل مدنيين خلال أسابيع من انتشارها في هذه المنطقة الواقعة في ضواحي كييف، السنة الماضية.



وكيشيدا الذي كان العضو الوحيد من مجموعة السبع الذي لم يتوجه الى كييف منذ بدء النزاع في فبراير 2022، سيلتقي هناك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.