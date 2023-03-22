

يحيى حميدان



عاد الكويت من رحلته الى الجزائر ببطاقة التأهل للدور الثاني من تصفيات كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم بعد تعادله مع شبيبة الساورة 1-1 على ملعب «ميلود هدفي» بمدينة وهران في إياب الدور الأول، وينتظر المتأهل من لقاء شباب الأردن ونواذيبو الموريتاني. وكان «الأبيض» قد فاز في لقاء الذهاب بهدف نظيف.



بدأ الكويت المباراة مثلما هو متوقع من خلال تأمين الدفاع واللعب على المرتدات بسبب اندفاع لاعبي الساورة، وحاول مهاجم «الأبيض» يوسف ناصر تهديد مرمى حارس الساورة زكريا سعيدي في مناسبتين، الأولى من ركلة حرة مباشرة سدد الكرة قوية ولكن تصدى لها سعيدي (17)، والثانية بتسديدة اخرى من مسافة بعيدة ولكن كرته ذهبت بالقرب من المرمى (35).



وحرم الحارس ضاري العتيبي أصحاب الضيافة من التقدم بعدما نفذ اسلام الدين قايدي كرة ثابتة على رأس محمد عمران، الذي حولها صوب المرمى، الا أن العتيبي أبعدها لركلة ركنية (42).



وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب الفريق «الكويتاوي» البحريني علي عاشور تبديلين هجوميين بدخول التونسيين طه ياسين الخنيسي وياسين العامري بدلا من رضا هاني ويوسف ناصر، وأتى هذا التغيير بالفائدة بعدما سجل الخنيسي برأسه هدف التقدم للكويت من ركلة ركنية نفذها المصري عمرو عبدالفتاح «عموري» (64).



واستطاع شبيبة الساورة أن يعادل النتيجة من اختراق لدفاع الكويت من محمد الأمين حمية، ليحول الكرة في المرمى، ولم ينجح الحارس العتيبي في التعامل معها، لتعود لإلياس دوسن ويسددها في المرمى (76)، ولم يتغير الحال بعد ذلك لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 ويتأهل الكويت للدوري التالي.