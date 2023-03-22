انضم صحن الفتوش الى قائمة الأطباق الرمضانية التي ستغيب عن موائد افطار الكثير من العائلات السورية نظرا لارتفاع تكاليف تحضيره، التي قد تتجاوز 15 الف ليرة في حال كانت العائلة مكونة من خمسة أشخاص فقط.



وقال موقع «بزنس 2 بزنس» الاقتصادي المحلي، إن ارتفاع كلفة صحن الفتوش يعود إلى ارتفاع أسعار مكوناته إلى مستويات غير مسبوقة، ما يحرم الفقراء من وضعه على سفرة رمضان كما كان سابقا، ولا حتى مرة في الأسبوع.



ورصد الموقع الموالي أسعار مكونات صحن الفتوش، حيث وصل سعر ربطة البقدونس إلى 800 ليرة، والنعناع إلى 1000 ليرة، والبقلة إلى 1309 ليرة، وكيلو الخيار إلى 4500 ليرة، وكيلو البندورة إلى 3000 ليرة، والزعتر إلى 1300 ليرة، ودبس الرمان سعر الليتر 20 ألف ليرة وزيت الزيتون سعر الليتر 19 ألف ليرة.



وأشار الموقع إلى أنه ومن خلال عملية حسابية بسيطة لصحن فتوش يكفي عائلة مؤلفة من 5 أشخاص، فإن كلفة تجهيزه في المنزل تصل إلى 15 ألف ليرة.

وحذر رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق عبدالعزيز المعاقلي قبل نحو شهر، من الارتفاعات المتزايدة لبعض السلع المتوقع أن تتجاوز الـ 40% خلال شهر رمضان، إن لم يكن هناك تدخل واضح من الحكومة.



وارتفعت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية منتصف شهر يناير الفائت بنسبة تراوحت بين 10 و20%، تزامنا مع إعلان سياسة تحرير الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعميمها لمديريات التجارة في المحافظات بمتابعة الإعلان عن الأسعار وفق الفواتير التداولية الصادرة عن المستوردين وتجار الجملة.