من بين التغييرات التي أدخلها الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سورية وجنوب تركيا، على نمط حياة السوريين ارتفاع الطلب على الطوابق السفلى من البنايات السكنية، لقربها ربما من الشارع وسرعة الخروج من المنزل، مع استمرار الهزات الارتدادية، الأمر الذي زاد من ارتفاع أسعار الإيجارات.



وذكر موقع «أثر برس» الموالي أمس، أنه في الوقت الذي كشف فيه الزلزال عن عورة المباني المخالفة وسوء التنفيذ في حلب على سبيل المثال، والذي تسبب بخسارة كثير من الأهالي لمنازلهم وتوجههم لمراكز الإيواء المؤقتة أو إلى أقاربهم، أزاح الستار من ناحية أخرى عن حالات جشع لبعض تجار ومالكي العقارات الذين سارعوا إلى رفع إيجارات المنازل التي يملكونها.



وقال جهاد الذي خسر منزله في حي صلاح الدين إن «رحلة البحث عن منزل مناسب مرهقة جسديا ونفسيا فبعد أن تركنا المنزل واتجهنا إلى بيت أخي بدأت البحث في حي الأشرفية عن منزل ولكن دون جدوى».



وأضاف أنه «إما أن أجد منزلا مناسبا إيجاره يتراوح بين 200 و250 ألف ليرة مع أن الأشرفية حي شعبي أو أجد بيتا بأقل من ذلك ولكن يحتاج إلى صيانة كتركيب أبواب أو تمديدات كهربائية وصحية ليصبح جاهزا للسكن وطبعا على نفقة المستأجر وهو أمر مكلف ماديا بشكل كبير».

من جانبه، قال أبو توفيق وهو متضرر أيضا، إنه وجد منزلا مقبولا في حي المشهد بسعر يعتبر جيدا مقارنة بالأسعار الرائجة كون المنزل لقريبه الذي هاجر إبان سنوات الحرب كما أن المنطقة لا تعتبر من المناطق المرغوبة كثيرا بعد الزلزال، مشيرا إلى أن الإيجار بلغ مليون ونصف المليون ليرة سنويا.



وكذلك أكد أحمد أنه بحث طويلا حتى وجد منزلا في الطابق الثاني كون عائلته لم تعد ترغب بالسكن في الطوابق المرتفعة، وبعد «وساطات وموانات قبل صاحب المنزل بمبلغ 300 ألف ليرة شهريا لمدة سنة».



وأكد أحد العاملين في المكاتب العقارية أن التوجه بعد الزلزال كان نحو المناطق المنظمة عمرانيا ما أدى إلى طلب كثير للإيجار فيها مقابل عدد أقل من المنازل المعروضة الأمر الذي أدى إلى رفع قيمة الإيجارات وخاصة للطابقين الأول والثاني.

وأضاف أن الإيجارات ارتفعت بنسب متفاوتة بحسب المنطقة، ففي الأحياء الشعبية ارتفع الإيجار الشهري نحو 100 ألف ليرة وسطيا أي أكثر من مليون سنويا، في حين وصل الإيجار في مناطق أخرى كالحمدانية إلى أكثر من 500 ألف ليرة شهريا وبصورة أخرى ارتفع الإيجار السنوي أكثر من مليونين ونصف المليون.

وأشار إلى أنه وبالتزامن مع ارتفاع الإيجارات لم يعد هناك طلب على الشراء والإيجار نهائيا في المناطق المتضررة والمخالفات لتنخفض تلقائيا مع هذا الحال أسعار الأبنية بشكل كبير ولترتفع في المناطق الأخرى.



وأكد خبير عقاري أن الإيجارات تغيرت بعد الزلزال، حيث لم تعد الأحياء المتضررة مرغوبة ولا حتى الطوابق العليا في الأبنية في بعض الأحياء أيضا، مضيفا أن الأسعار وإن رآها البعض غير منطقية وشهدت ارتفاعا، إلا أنها تواكب من وجهة نظر أخرى، التضخم الحاصل وارتفاع الأسعار في مختلف مجالات الحياة، ومن الطبيعي أن تكون العقارات أول المتأثرين بها.



ولم ينف الشبلي وجود حالات استغلال كبيرة من بعض مالكي العقارات في مختلف الأحياء لاحتياجات المواطنين، وهو أمر أخلاقي بالدرجة الأولى مع وجود صور معاكسة أثبتت نبل وأخلاق مالكي العقارات الذين إما قدموا منازلهم مجانا للمتضررين وخاصة الأقارب أو بأسعار تعتبر رمزية، وفق تعبيره.