يشارك منتخب الكويت لهوكي الجليد في بطولة كأس العالم (2023) التي ستنطلق غدا الخميس، في منغوليا، ضمن المستوى الرابع بمشاركة أربعة منتخبات ضمن هذا المستوى وتستمر منافساتها حتى 26 مارس الجاري.

وقال رئيس الوفد ورئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء إن المنتخب سيستهل مشواره بالبطولة التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة بلقاء صاحب الأرض والجمهور منتخب منغوليا في لقاء قوي للجانبين.

وأضاف أن (أزرق الهوكي) سيواصل مشواره في البطولة بلقاء منتخب إندونيسيا على أن يختتم مبارياته بمواجهة الفلبين في اليوم الختامي للبطولة يوم الأحد المقبل.

وأكد أهمية مشاركة منتخب الكويت للعبة بالبطولة كون النادي عضو عامل في الاتحاد الدولي لهوكي الجليد وملتزم بالمشاركة في البطولات التي ينظمها وتقام مرة واحدة كل عامين معربا عن تفاؤله بتحقيق المنتخب نتائج طيبة.

وذكر أن المنتخب يشارك في البطولة ب20 لاعبا معظمهم من الشباب الواعدين مع عدد من لاعبي الخبرة مؤكدا حرص النادي على إشراك لاعبيه بالبطولات العالمية والقارية للارتقاء بمستوياتهم الفنية ولتأكيد الحضور الكويتي في هذه البطولات الكبرى.

وأشاد العجمي بدعم الهيئة العامة للرياضة للنادي وتذليلها كل العقبات أمام مشاركة المنتخبات الوطنية في أهم البطولات بكل الألعاب الشتوية الخمس التي يشرف عليها النادي وهي ألعاب (الفيغر) و(السرعة على الجليد) و(التزحلق على الجليد) و(الكيرلنج) و(الهوكي على الجليد).