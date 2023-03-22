أسامة أبو السعود

قال مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالحميد المطيري، إن وزارة الأوقاف حددت الدوام الرسمي خلال الفترة الصباحية بنظام الدوام المرن بثلاث فترات خلال شهر رمضان المبارك .

وبين المطيري ان الدوام المرن للفئة الأولى يبدأ من الساعه 9 ونهاية الدوام 2 و15 دقيقه في حين تكون بداية الفئة الثانية من الساعة 10 و 15 دقيقة ونهاية الدوام تكون في الساعه 2 و45 دقيقة والفئة الثالثة تكون بداية الدوام 10 و45 دقيقة وتكون نهايته في الساعه 3 و15 دقيقة .

وتابع: اما دوام الفتره الصباحيه بقطاع الدراسات والقرآن الكريم فستكون بداية الفترة الصباحية في الساعه 9 و45 دقيقة على ان تكون نهاية الدوام في الساعه 2 و15 دقيقه اما الفترة المسائية فستكون بداية الدوام في الساعه 1و30 دقيقه ونهايتها تكون في 6 مساء مع مراعاة فترة السماح والتي ستكون في الفترة المسائية في البداية لغاية 2 و15 دقيقه ويتكون بداية السماح بالانصراف الساعه 5 مساء .