تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، رسالة تهنئة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة شهر رمضان المبارك فيما يلي نصها: يطيب لي ويسعدني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم (حفظكم الله ورعاكم) أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات داعيا المولى القدير أن يعيده على سموكم وأنتم ترفلون بأثواب الصحة وتمام العافية والهناء.

وإذ أغتنم بركة هذا الشهر الفضيل فإنني أدعو الله تعالى أن يعيننا على صيامه وقيامه ويتقبل منا صالح الأعمال وأن يحفظ بكريم عنايته كويتنا الغالية دار أمن وأمان ويسبغ على أهلها الأوفياء نعمتي الرخاء والرفاه في ظل قيادة سموكم الرشيدة وأن يكلل خطاكم بالتوفيق والسداد لتواصلوا مسيرة الخير والتقدم والنماء لوطننا الغالي ورفع رايته وإعلاء شأنه وأن يجعل قدوم هذا الشهر المبارك خيرا ويمنا وبركات على أمتينا الإسلامية والعربية.



هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، برسالة شكر جوابية إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ضمنها سموه بالغ شكره على ما عبر عنه سموه من فيض المشاعر الأخوية الطيبة ومن صادق الدعاء بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلا سموه المولى تعالى أن يعين الجميع على صيامه وقيام لياليه المباركة ويحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء وأن يوفق أبناء الوطن لخدمته ورفعة شأنه وإعلاء مكانته المرموقة عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة على صعيد مساره الحضاري ويمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية.