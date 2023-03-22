من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 2:30 مساءً.. ومركزا الشامية وجابر العلي من الساعة 2:30 مساءً إلى الساعة 5:30 مساءً

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن أوقات العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك للمراكز التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية ومراكز الهوية الوطنية بالمحافظات وسوف تكون على النحو التالي: -

من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 2:30 مساءً .

وبالنسبة لمراكز الهوية الوطنية في الفترة المسائية من الساعة 2:30 مساءً إلى الساعة 5:30 مساءً وهي: -

•مركز الهوية الوطنية بمحافظة العاصمة (الشامية).

•مركز الهوية الوطنية بمحافظة الأحمدي (جابر العلي.