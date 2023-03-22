المزيدي: حريصون كل الحرص على استقطاب الكفاءات العالمية لتقليص العلاج بالخارج

علياء عسكر: الورشة هدفت إلى الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال جراحة أعصاب الأطفال

البابا: زيارتي كانت استشارية وعملنا مع فريق جراحة الأعصاب للأطفال وقدمنا أفضل علاج جراحي ونوعي

أقام مستشفى جابر ورشة عمل لمدة 5 أيام استهدفت إجراء 5 عمليات جراحية في تخصص أعصاب الأطفال، منها عملية تجرى للمرة الأولى بالكويت، وهي عملية للأعصاب في منطقة الظهر لتخفيف أعراض الشد العضلي لطفل ومساعدته على الحركة.

وقالت اختصاصية جراحة الأعصاب تخصص دقيق في أعصاب الأطفال بمستشفى جابر د. علياء حسن عسكر إن الورشة التي أقيمت بمستشفى جابر تحت إشراف وزارة الصحة هدفت إلى الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال جراحة أعصاب الأطفال.

‏‎وأضافت أن الطبيب الزائر أجرى 5 عمليات دقيقة منها عملية تجرى للمرة الأولى بالبلاد لعلاج حالات الشد العضلي في حالات الشلل الدماغي “Rhizotomy”، مبينة أن هذه حالات نادرة، ولكنها تؤثر على الصحة العامة، والوظائف العامة والحالة العصبية، وهذه العمليات معروفة ومعتمدة ، وهناك حالات تصل نسبة النجاح فيها إلى 80 في المئة لتخفيف الشد ومساعدة الطفل على تتطور حركته. وكلنا أمل في الوزارة أن تتكرر مثل هذه الزيارات .

‏‎وبينت عسكر أن الفريق الطبي قام بالاستشارات لحالات جراحة الأعصاب للأطفال ، وكذلك مراجعة مختلف الأعراض والتشخيص، ومراجعة الحالات التي يمكن أن تجرى لها عمليات خلال الورشة.

‏‎من جهته، قال استشاري جراحة المخ والأعصاب للأطفال في مستشفى "أرنولد بالمر" للأطفال بولاية فلوريدا ، ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب للأطفال بنفس المستشفى د. سامر البابا إن هذه الزيارة كانت استشارية ، وعملنا مع د. علياء عسكر ، وفريق جراحة الأعصاب للأطفال ، وأعطينا أفضل علاج جراحي ونوعي ومتقدم للأطفال في المستشفى، وساعدنا الفريق المحلي للتوسع في مجال جراحات الأطفال المعقدة ، وزيادة النوعية.

‏‎وأضاف أن مستشفى جابر مستشفى يفتخر به ، وهو متقدم وحديث ، ومجهز بأفضل الإمكانات ، ,انا كنت سعيد جدا لأني رأيت نوعا من قسم للمستشفى للأبحاث، وهذا سيؤدي إلى تقدم كبير للمستشفى من الناحيتين الطبية والعلمية، مشيرا إلى أن البنية التحتية للمستشفى تشبه أفضل المستشفيات بالولايات المتحدة، ومن الممكن أن تكون أفضل.

‏‎وذكر البابا أنه مولود بالكويت، ولكن عاش معظم حياته في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعليه أثنى الدكتور ايوب دكسن، رئيس وحدة جراحة المخ والاعصاب، على جهود اطباء جراحة المخ والعمود الفقري وتفانيهم في العمل من اجل تقديم خدمة افضل للمرضى، وان المرحلة القادمة سوف تشهد تقدم اكبر في التقنيات التكنولوجية الجراحية من اجل عمل جراحات دقيقة ومعقدة.

في هذا الإطار، أكد رئيس قسم الجراحة بمستشفى جابر د. سليمان المزيدي أن المستشفى يسعى لاستقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية مع استضافة الخبرات العالمية لإجراء العمليات الجراحية الدقيقة، الذي يساهم في تقديم افضل الخدمات الصحية واحدث التقنيات العلاجات للمواطنين ولتقليص العلاج بالخارج.

وثمن المزيدي دور وزارة الصحة في حرصها على توفير أفضل الكوادر الطبية والكفاءات العالمية، بالإضافة إلى أفضل التقنيات المستخدمة عالميا لخدمة للمرضى. ‎