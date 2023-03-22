بشرى شعبان

تأكيدا لما نشرته "الأنباء"، أعلنت وزارة الشؤون عن تشكيل فرق تفتيش ميدانية من مختلف الجهات الحكومية بالدولة لرصد مخالفات جمع التبرعات وإزالتها فورا ، اعتمادا على برنامج رصد المخالفات الذي أعدّته إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات حيث يتم رفع المخالفة الكترونيا ووضعها على البرنامج من قَِبَل المفتشين لاتخاذ اللازم بشأنها بشكل فوري.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي استكمالا لجهود الوزارة للرقابة على أنشطة جمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك وحرصا على تطوير العمل وذلك بعد أن قامت الوزارة بالتصريح للجمعيات الخيرية لجمع التبرعات في المساجد بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ونبّهت على كافة المتبرعين ضرورة التأكد من هوية مسؤول جمع التبرعات الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية مع حظر التبرعات النقدية والعينية بكافة أشكالها والالتزام فقط باستخدام أجهزة الكي نت و الاستقطاعات المختومة من الوزارة.