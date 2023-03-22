نسعى إلى تحقيق نتائج متميزة ونمو بالمؤشرات المالية والحصص السوقية لتعود بالفائدة على المساهمين

عادل الماجد: «بوبيان» أصبح من أهم البنوك الرائدة في القطاع المصرفي الإسلامي.. محلياً وإقليمياً

عقد بنك بوبيان اليوم اجتماع الجمعية العمومية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، وذلك بنسبة حضور بلغت 83.1%، وكان الحضور إلكترونيا وحضوريا من قبل المساهمين، حيث تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية 6% وأسهم منحة 6% عن العام الماضي.

ويستحق التوزيعات المساهمون المقيدون بسجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 17 أبريل 2023 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 19 أبريل 2023، ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيده قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق وفق المقرر وبما يتفق مع أحكام القانون.

كما وافقت الجمعية العمومية العادية للبنك على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين في نهاية السنة المالية أو على فترات نصف سنوية وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ قرار الجمعية بالنسب التي يقررها.

مؤسسة مصرفية مؤثرة

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان عبدالعزيز الشايع سعي البنك الدائم الى تحقيق نتائج متميزة ونمو متصاعد في المؤشرات المالية والحصص السوقية بما يحقق الفائدة لجميع المساهمين والاقتصاد الكويتي، إلى جانب التركيز على خدمة العملاء وتطوير موارد البنك البشرية، ليكون بذلك إحدى أهم المؤسسات المصرفية الرقمية المؤثرة في الكويت والمنطقة.

وأضاف الشايع أنه مع نهاية عام 2022 حقق بوبيان أرباحا صافية بلغت 57.8 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 19% وربحية للسهم بلغت 2.14 فلس في الوقت الذي واصل فيه البنك سياسته التحوطية بتجنيب مخصصات بلغت قيمتها 43.6 مليون دينار.

وتابع أن جميع مؤشرات البنك الرئيسية شهدت نموا ملحوظا في 2022، حيث ارتفع إجمالي الأصول المجمعة لمجموعة لبنك بوبيان إلى 7.9 مليارات دينار بنسبة نمو 7%، كذلك بلغ إجمالي ودائع العملاء 6 مليارات دينار بنسبة نمو 6%، فيما بلغت محفظة التمويل 5.9 مليارات دينار بنسبة نمو 7% وبلغت الإيرادات التشغيلية 201 مليون دينار بنسبة نمو 7%.

شكر وتقدير

وتوجه الشايع بالشكر للمساهمين على الثقة التي أولوها لمجلس إدارة بنك بوبيان والتي انعكست إيجابيا على دعم مسيرة البنك تجاه استراتيجيته الممنهجة على مستوى القطاع المصرفي محققا مؤشرات إيجابية على جميع الأصعدة على الرغم من التحديات المحلية والعالمية التي أثرت على أداء البنوك وقطاعات الاعمال بصورة عامة.

وأكد دعم مجلس الإدارة الكامل والمستمر لجهود الإدارة التنفيذية للبنك والتي تتسم بالاحترافية العالية، مقدرا ما تبذله من جهود في سبيل تحقيق أفضل النتائج التي ما كانت لتتحقق لولا الجهود المخلصة للإدارة وجميع العاملين في البنك.

شكر وتقدير

واختتم الشايع كلمته في الجمعية العمومية، قائلا: «يسرني أن أرفع، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع العاملين في بنك بوبيان، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على كل ما يقومون به من أجل رفعة وتطور بلدنا الحبيب، وتحقيق الأمن والأمان لجميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة».

وأضاف: «كما أتقدم بالشكر الجزيل لجميع المسؤولين في بنك الكويت المركزي، وفي مقدمتهم المحافظ باسل الهارون الذي لم يدخر جهدا في اتخاذ ما يراه مناسبا لدعم تطوير وسلامة النظام المصرفي الكويتي، كما لا يفوتني بهذا المقام أن أتوجه بالشكر الجزيل الى جميع مساهمي البنك وعملائه الكرام الذين كانوا دائما العامل الرئيسي وراء نجاحنا بدعمهم لنا في مواجهة التحديات».

وتابع بالقول: «كما أتوجه بالشكر إلى جميع أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك على جهودهم الكبيرة وأتقدم بالشكر كذلك الى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك على تعاونهم والتزامهم وحرصهم على دعم البنك وما يصب في مصلحته ومصلحة مساهميه».

بنك إسلامي رائد

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد: «استطاع بنك بوبيان خلال مسيرته الناجحة أن يصبح من أهم البنوك الرائدة بالقطاع المصرفي الإسلامي البارزة على المستويين المحلي والإقليمي، وذلك من خلال تطبيق فعال لأسس ومبادئ الحوكمة الرشيدة».

وأوضح الماجد أن حصة البنك السوقية ونموها المستمر مع استمرارية تعزيز خططه في المزيد من التوسع تعكس المستويات العالية في خدمة العملاء والتفوق التكنولوجي، وذلك انعكاس لاستراتيجية البنك الواضحة واحترافية الفريق التنفيذي والاستثمار المستمر في موارد البنك البشرية والتركيز على العنصر الوطني.

التوسع الخارجي

وأضاف الماجد انه تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية لتعزيز الحضور العالمي لبنك بوبيان والتركيز على الخدمات المصرفية الرقمية، تمكن بنك بوبيان في عام 2020 من الاستحواذ على بنك لندن والشرق الأوسط في المملكة المتحدة (BLME) بامتلاك ما يقارب 71% من أسهمه الحالية، آملين أن يصبح BLME البنك الإسلامي المفضل لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة، حيث تم وضع مجموعة من المبادئ الرئيسية ضمن استراتيجية التحول الخاصة بالبنك بعد الاستحواذ، من بينها بناء علامة تجارية مستدامة تركز على العملاء ومنسجمة مع مجموعة بنك بوبيان.

وأكد أن من المبادئ أيضا الاستفادة من الأعمال القائمة للمجموعة بالإضافة إلى التكنولوجيا والأصول وشبكة التوزيع الخاصة بالمجموعة والتحرر من قيود رأس المال وقيود السيولة من خلال تركيز النمو على الأعمال ذات الكفاءة الرأسمالية وطرح منتجات وخدمات الأعمال التي تلبي احتياجات السوق بالنسبة للعملاء في دول مجلس التعاون الخليجي مع تطوير منصة تكنولوجيا قادرة على مواكبة المستقبل بحيث تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

«Nomo Bank»

وحول تجربة Nomo Bank، أشار الماجد «الى أن تجربة Nomo المصرفية يسعى بوبيان من خلالها لأن يصبح البنك الإسلامي المفضل لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة».

وأوضح أن Nomo مستمر في ترك بصمته وإحداث فارق في القطاع المصرفي الرقمي الإسلامي وذلك من خلال مجموعة من المنتجات التي طرحها مؤخرا مثل منتج التمويل العقاري المتوافق بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية الذي سيتيح لجميع عملائه في منطقة الشرق الأوسط امتلاك عقار في المملكة المتحدة في خطوة تعد نقلة مهمة في استخدام خدمات البنك الرقمية ما يوفر المزيد من السهولة والراحة والأمان في حلول تمويل العقارات.

بالإضافة إلى الحساب البنكي الجديد المتعدد العملات والذي يتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم المصرفية بست عملات مختلفة وربطها مع بطاقة واحدة Nomo وApple Pay لاستخدامها عالميا لتوفير المزيد من السهولة والراحة والأمان في حلول الدفع الرقمية.

الكوادر الوطنية

وأضاف الماجد: «استمر بوبيان في دعم وتوظيف موارده البشرية وكوادره الوطنية حيث استطاع البنك الوصول الى أعلى نسبة من العمالة الوطنية على مستوى القطاع الخاص تجاوزت 80% مع الاستمرار في تمكين المرأة التي بلغت نسبتها في البنك 26% مع وصول العديد من السيدات الى مناصب قيادية في البنك».

وخلال 2022 استطاع بنك بوبيان الاستثمار في كوادره البشرية لتعزيز كفاءاتهم وصقل مهاراتهم من خلال تزويدهم بالبرامج والدورات التدريبية بالتعاون مع كبرى المؤسسات والشركات المتخصصة في استشارات إدارة وتطوير الموارد البشرية وينطلق هذا التوجه من رغبة بنك بوبيان في تبني المعايير الرائدة عالميا لضمان جاهزية البنك لمواجهة التحديات المستقبلية من خلال تأهيل قادته وتزويدهم بالأدوات اللازمة للمنافسة بصورة كافية في السوق.

عام الإنجازات

وأشار الماجد إلى أن ما حققه بنك بوبيان خلال عام 2022 من إنجازات وحصوله على مجموعة من الجوائز من جهات ومؤسسات عالمية وإقليمية معروفة إلى جانب التحسن الدائم في تصنيفاته الائتمانية من مؤسسات التقييم العالمية والتي تعكس دوره الإيجابي وإسهاماته المميزة في شتى المجالات لصناعة الصيرفة الإسلامية.

وخلال العام الماضي حصل بنك بوبيان على ترقية التصنيف الائتماني من كل من وكالة موديز ووكالة ستاندرد آند بورز حيث تم رفع التصنيف الائتماني للبنك طويل الأجل إلى A2 وA على التوالي وهي التصنيفات التي وضعت بوبيان في صدارة البنوك المحلية المصنفة من قبل وكالة ستاندرد آند بورز الائتمانية وفي صدارة كل البنوك الإسلامية في الكويت والثاني على مستوى كل البنوك المحلية المصنفة من قبل الوكالتين الأخريين موديز وفيتش.

كما تم اختيار بنك بوبيان لجائزة أفضل بنك إسلامي بالعالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية للعام الثامن على التوالي من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية وذلك نتيجة الإنجازات التي لا يزال البنك يحققها في هذا المجال ودوره في تقديم أفضل الخدمات الرقمية في الكويت واستحواذه على حصص مؤثرة في السوق كما انضم البنك لقائمة المائة الكبار على مستوى الشرق الأوسط ضمن القائمة السنوية لمجلة فوربس العالمية FORBES لأكبر 100 شركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط ليتوج البنك بذلك عقد كامل من الإنجازات والنجاحات التي صعدت به إلى قمة القطاع المصرفي الكويتي.

التفوق المستمر لضمان رضا العملاء

وأوضح الماجد، بالقول: «تظل قمة أولوياتنا هي الاستعداد لخدمة عملائنا وتركيزنا المتواصل على تقديم كل ما هو مميز في كل منتج رقمي أو تقليدي وحتى خدمة أو تعامل مع العملاء، ما أهّلنا وبقوة للحصول مؤخرا على جائزتين من مؤسسة «سيرفس هيرو» العالمية المتخصصة بقياس مستوى رضاء العملاء كأفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام الثالث عشر على التوالي منذ عام 2010 والأول في خدمة العملاء على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت».

وأضاف انه لا يزال بنك بوبيان يحتل الريادة بين جميع البنوك المحلية الإسلامية والتقليدية، إذ بلغ مستوى رضا العملاء عنه 98%، كما زادت عدد الفروع وأعدنا تصميمها لخدمة عملائنا على مستوى البلاد، وعدلنا الإجراءات لضمان تجربة مصرفية أيسر وأسرع، وأكثر سلاسة لعملائنا.