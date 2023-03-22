بالإنابة عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، افتتح رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد صباح اليوم الأربعاء مركز إطفاء الشدادية للمواد الخطرة في مدينة صباح السالم الجامعية (جامعة الكويت - الشدادية)، بحضور نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر، وأ.د.فهد الدبيس الرشيدي مدير جامعة الكويت، وأ.د.فايز الظفيري أمين عام جامعة الكويت، والسيد علي الأستاد الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق.

وذكر الفريق المكراد أن افتتاح المراكز الجديدة مستمر ويتم حسب خطط قوة الاطفاء العام لتقليل فترة الاستجابة للحوادث وتحقيق الأمن المجتمعي للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

هذا، وأضاف الفريق المكراد أن مركز الشدادية للمواد الخطرة شُيّد بأحدث نظم البناء وبمواصفات حديثة تحتوي على كل ما يحتاج اليه رجال الإطفاء لمزاولة مهنتهم بالشكل المطلوب.

ويستجيب مركز الشدادية للمواد الخطرة لحوادث الحريق والإنقاذ بالإضافة الى الحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والانفجارات، وتم تجهيزه بالكامل من معدات وأجهزة خاصة برصد الغازات من مسافة بعيدة وأجهزة فحص للمواد غير المعروفة لتحديد نوع المادة وآليات متطورة مثل آلية إيقاف التسريبات وآليات خاصة بالتطهير للتعامل مع جميع حوادث المواد الخطرة.

حضر الافتتاح مدير إدارة المهام الخاصة العميد أحمد ناصر عبدالله، ومدير العلاقات العامة والإعلام العميد محمد بدر إبراهيم، ود.محمد الملا مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت، ويوسف الخميس مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت.