تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، رسائل تهنئة من مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة وسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الوطن الغالي بالخير واليمن والبركات ويفيء عليه من فيض آلائه وجزيل نعمه وأن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية.

هذا، وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برسائل شكر جوابية، ضمنها سموه شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بحلول شهر رمضان المبارك، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا ان يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأن يمتع الجميع بوافر الصحة والعافية.