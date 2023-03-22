استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم كلا من رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح ومدير عام بلدية الكويت م. أحمد عبدالله المنفوحي والمستشار في مركز البحوث والدراسات الكويتية م. صلاح علي الفاضل والباحث في التراث والتاريخ الكويتي فهد غازي العبدالجليل أعضاء فريق العمل الاستشاري لمتابعة أعمال معالجة آثار حريق المباركية ومشروع تطوير سوق المباركية.

وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية قدم الفريق شرحا لسموه حفظه الله عن مشروع إعادة تدشين سكن الإمام عبدالرحمن بن فيصل حيث نشأ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراهما، والواقع في سكة عنزة في المباركية ليكون بمنزلة متحف تاريخي لعرض الوقائع التي تعكس مدى تجذر العلاقات التاريخية بين أسرتي الحكم وعمق العلاقات الوطيدة بين الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبيهما الكرام.