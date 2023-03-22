أكد وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر فهد المالك الصباح الحرص على تشجيع الشباب وتحفيزهم لإقامة مشاريع ابتكارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية داخل الوزارة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار ووفق رؤية الدولة نحو التحول لاقتصاد معرفي وتنافسي.



وشدد الشيخ نمر الصباح في كلمة خلال حفل جائزة (النفط تبتكر 2) اليوم الاربعاء على ضرورة تشجيع الأفراد على الفكر الإبداعي والابتكاري وزيادة المشاريع الريادية بما يرسخ مكانة الكويت كوجهة قائمة على المعرفة والابتكار وبناء الطاقات البشرية واستقطاب المواهب.



وقال إن وزارة النفط مؤمنة بالمؤسسات والشراكات القوية بغية تحقيق مجتمع مستدام، مشيرا الى تنظيم جائزة (النفط تبتكر) للعام الثاني على التوالي لتعزيز الاستثمار في الابتكار عبر تبني أفكار الشباب النوعية لتطوير العمل.



وذكر أن «النفط» تسعى الى تأهيل الشباب باعتبارهم أساس التقدم والازدهار ودعم حقوقهم وتشجيعهم وتبني أفكارهم الجديدة والمبتكرة اذ إن الطاقات الشبابية الواعدة هي مستقبل الكويت، مبينا أن لدى البلاد عقولا وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع وبتمكينها ستكون بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي.



وأفاد بأن جائزة (النفط تبتكر 2) تأتي انسجاما مع جهود الوزارة في رعاية الإبداع والثورة الرقمية وتنمية إبداعات الموظفين وحثهم على التميز.



ولفت الشيخ نمر الصباح الى أن الجائزة أصبحت مركزا لاستقطاب ورعاية المواهب والكفاءات والعقول المبدعة داخل الوزارة بهدف بناء جيل من الشباب قادر على مواجهة تحديات المستقبل ومحاكاة أفضل ممارسات العمل.



من جانبها، قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في (النفط) الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح في كلمتها خلال الحفل إن الوزارة تسعى إلى الاستثمار في الشباب وتجهيزهم بالمهارات والمعارف التي تستجيب للمتغيرات المتسارعة.



وأكدت الشيخة تماضر الصباح أهمية تجهيز طلبة الجامعات والعمل على ايجاد حلقة وصل وشراكات بين الطلبة والقطاع النفطي لصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم واكتشاف القادة من بينهم وتمكينهم من المشاركة بصورة إيجابية في رسم مستقبل البلاد.



وبينت أن المشاريع الفائزة بالجائزة ستسهم في تسريع وتيرة العمل والانجاز داخل الوزارة وفي القطاع النفطي ككل، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم الدعم المتواصل للشباب في جميع القطاعات وتوفير جميع الأدوات والوسائل التي تمكنهم من التوظيف الأمثل لقدراتهم وطاقاتهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم.