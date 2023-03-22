أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد توجيهاته للمعنيين في رئاسة الأركان العامة للجيش بإعداد كشوف الترقية لدفعة الضباط (34) من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد والبالغ عددهم (152) ضابطا، وذلك تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لإصدار المرسوم الأميري الخاص بالترقية.



هذا، وتأتي هذه الترقية استكمالا لحركة الترقيات التي تشهدها وزارة الدفاع خلال الفترة الأخيرة، والتي تهدف إلى منح منتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين حقوقهم الوظيفية حسب ما تنص عليه الإجراءات والقوانين المنظمة في هذا الشأن.