عواصم - وكالات: وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كلمة للمواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين والمسلمات بمناسبة حلول شهر رمضان لهذا العام 1444هـ.



وقال في الكلمة التي نقلتها وكالة الانباء السعودية «واس»: «رمضان موسم مبارك تضاعف فيه الحسنات، وفرصة سانحة لاغتنام الخيرات، وصلة الأرحام، وتهذيب النفوس، فأسأل الله في هذه الليلة المباركة أن يوفقنا لاغتنام أيامه ولياليه بحسن طاعته، وأن يديم علينا التوفيق والسداد وأن يحفظ بلادنا والعالم أجمع من كل شر».



وأضاف «نشكر المولى على ما أنعم علينا من نعمه الوافرة، ظاهرة وباطنة، ومن أسمى تلك النعم أن خصنا بهذه البلاد المباركة مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، وشرفنا بخدمة الحرمين الشريفين، وخدمة ضيوف الرحمن، من حجاج وزوار ومعتمرين.



وأكد أن «المملكة لا تألو جهدا في تأمين سبل الراحة والسلامة لهم، والعناية بتوفير الخدمات كافة منذ وصولهم لهذه البلاد المباركة لأداء نسكهم حتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين غانمين».