الرياض ـ كونا: ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وفد الكويت المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والخمسين بعد المائة (155) في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة كل البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات وبحث مجمل القضايا الاقليمية والدولية وأطر التنسيق المشترك حيالها.



والتقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وذلك على هامش اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ155

وجدد العبدالله في مستهل اللقاء التهنئة للاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية الاسلامية الايرانية الصديقة بمبادرة رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة لاستئناف العلاقات الديبلوماسية بين البلدين والذي يعد خطوة إيجابية لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما تناول اللقاء أواصر العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ومناقشة عدد من القضايا المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وبحث أبرز المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.