بيروت ـ عامر زين الدين



وجه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د. سامي ابي المنى رسالة الى اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شدد فيها على معاني الشهر الفضيل والصوم، وتطرق الى الواقع العام، قائلا: «ليكن دعاؤنا جميعا في شهر رمضان الفضيل وعلى مشارف ليلة القدر المباركة في العشر الأخير من لياليه أن يلهمنا الله تعالى التوبة الخالصة والكلمة الطيبة والعمل الصالح والارادة القوية لعمل الخير والارتقاء الدائم في مسلك التوحيد والعرفان، وان يلهم المسؤولين في اوطاننا والعالم لخير السبيل بنشر المحبة والسلام والطمأنينة والاستقرار العام، بدلا من بث الاحقاد والنزاعات، في ظل الاخطار الجاثمة والتهديد بالحروب والصراعات.



واضاف: «اما في لبنان، فالمطلوب من جميع المعنيين ان يتقوا الله في بلدهم ويحتكموا إلى الضمير الوطني والانساني والى الدستور والقانون والمؤسسات ويبادروا الى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة من أكفاء، من أجل وقف الانهيارات المتسارعة لكل اسس ومرتكزات الدولة، والاصغاء الى الآلام الشعب وحاجاته، الذي يفقد كل يوم المزيد من مقومات صموده وأمنه المعيشي والغذائي والحد الأدنى من استمراره في الحياة. ومن غير الجائز السكوت عن الواقع المؤلم بحق مصير بلد وشعب كما هو حاصل اليوم، علهم يعملون لإعادة شيء من الثقة، للحفاظ على الدولة وصون الوطن والتوجه الى الله سبحانه وتعالى بنوايا الخير والبناء، إنه هو السميع المجيب».