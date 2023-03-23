

وسط أجواء جنونية في الأرجنتين، يخوض البطل القومي ليونيل ميسي ورفاقه مباراة ودية احتفالية ضد بنما المتواضعة اليوم الخميس في ملعب مونومنتال بالعاصمة (بوينوس آيرس)، وذلك للمرة الأولى بصفتهم أبطالا للعالم بعد تتويجهم بمونديال قطر نهاية العام الماضي بالنجمة العالمية الثالثة.



وقد تقدم أكثر من 1.5 مليون مشجع بطلب للحصول على 63000 تذكرة متاحة للمباراة.



توقع الكثيرون أن يعتزل ميسي كرة القدم الدولية بعد المباراة النهائية التي سجل فيها هدفين وركلة ترجيح، لكن مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي قال إنه يريد الاستمرار لفترة أطول قليلا حتى يتمكن من اللعب مع بلاده كبطل للعالم.



قال مدربه ليونيل سكالوني: «إنه في حالة جيدة، يريد أن يستمر في المجيء للدفاع عن ألوان المنتخب، وحتى يقول غير ذلك، سنرى، أراه سعيدا داخل الملعب وداخل المنتخب».



وقد وصل ميسي مع زوجته أنتونيلا وأطفالهما الثلاثة إلى بوينوس آيرس الاثنين بعد يوم من خسارة سان جرمان المتصدر أمام ضيفه رين 0-2 في «ليغ 1»، كانت الأولى ضمن منافسات الدوري الفرنسي على أرضه منذ وصول الأرجنتيني إلى العاصمة في صيف 2021.



وفي حين واجه صافرات استهجان على ملعب بارك دي برانس من جماهير ناديه، استقبل بطلا قوميا في بلاده، حيث انتشرت بشكل هائل على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد فيديو لجماهير احتشدوا بأعداد كبرى خارج مطعم في بوينوس آيرس عندما علموا بوجود نجمهم داخله لتناول العشاء، قبل أن يخرج ويمر بينهم.