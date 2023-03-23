

الدوحة - فريد عبدالباقي



رفض الاتحاد القطري لكرة القدم أول طلب من المدرب البرتغالي لمنتخب قطر كارلوس كيروش، بإقامة معسكر محلي لـ «العنابي» خلال الفترة من 20 الى 28 الجاري، تزامنا مع أيام «فيفا».



وجاء طلب كيروش من أجل التعرف على اللاعبين، وذلك بعد تسلمه المهمة خلفا للإسباني فليكس سانشيز الذي تم الاتفاق على عدم تمديد تعاقده مع الاتحاد القطري، حيث انتقل مؤخرا لتدريب منتخب الإكوادور، اذ يرجع سبب رفض الاتحاد القطري لرغبته في إنهاء الموسم مبكرا نظرا لتوقف المسابقات المحلية خلال منافسات كأس العالم قطر 2022.



هذا، وسيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع سهرة كروية في أولى أيام شهر رمضان المبارك عندما تقام مباراتا الدور نصف نهائي بطولة كأس Ooredoo لكرة القدم للموسم 2022-2023، حيث يلتقي الدحيل مع السد في الـ 9:45 مساء على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، وفي ذات التوقيت يلتقي أم صلال مع العربي على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.



إلى ذلك، قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد القطري لكرة القدم إيقاف لاعب الدحيل لويس مارتن جونيور مباراة واحدة كـ «إيقاف فني»، وغرامة مالية 5 آلاف ريال، بسبب اللعب العنيف تجاه المنافس في مباراة فريقه مع نادي قطر بالدوري القطري، كما قررت لفت نظر للمدرب المغربي لنادي قطر يوسف سفري وغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال بسبب السلوك غير الرياضي والاعتراض على قرارات حكم مباراة فريقه مع نادي الدحيل.