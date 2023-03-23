

بعد 3 أشهر من الفوز الدرامي للأرجنتين بلقب مونديال قطر 2022 على فرنسا، تعود عجلة المنتخبات الوطنية للدوران مع انطلاق تصفيات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم.



وفيما ضمنت ألمانيا المضيفة خوض النهائيات المقررة على أرضها بين 14 يونيو و14 يوليو 2024، يخوض 53 منتخبا تصفيات تستمر حتى مارس المقبل.



وبينما كانت أكبر منتخب يغيب عن مونديال قطر لإخفاقه بالتصفيات، تستهل إيطاليا حملة الدفاع عن لقبها بمباراة نارية ضد ضيفتها إنجلترا اليوم الخميس في نابولي، في إعادة لنسخة 2020 التي أقيمت في 2021، حيث غنم «الآزوري» اللقب بركلات الترجيح.



ورغم إخفاق عدم التأهل إلى المونديال، بقي روبرتو مانشيني مدربا واستدعى وجوها جديدة، بينها ماتيو ريتيغي (23 عاما)، الأرجنتيني المولد وهداف الدوري الأرجنتيني مع تيغري العام الماضي.



ويتوقع أن تتأهل إيطاليا رفقة إنجلترا عن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا أوكرانيا الجريحة ومقدونيا الشمالية ومالطا.



ولمن اعتقد ان كريسيتانو رونالدو سيغيب عن المنتخب البرتغالي بطل 2016 بعد انتقاله إلى النصر السعودي، استدعي ابن الثامنة والثلاثين إلى تشكيلة المدرب الجديد الإسباني روبرتو مارتينيز التي تواجه ليشتنشتاين ولوكسمبورغ اليوم، ضمن مجموعة تضم البوسنة والهرسك وايسلندا وسلوفاكيا.



وعلق مدرب بلجيكا السابق على استدعاء هداف ريال مدريد الإسباني ومان يونايتد الإنجليزي السابق وأفضل لاعب في العالم 5 مرات، رغم تقدمه في السن «لا أنظر إلى العمر».



ويحمل كريستيانو الرقم القياسي بعدد الأهداف الدولية (118)، وبمقدوره الانفراد بصدارة المباريات الدولية التي يتقاسمها مع الكويتي بدر المطوع (196).