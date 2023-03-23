

القاهرة - سامي عبدالفتاح



انضم نجم ليفربول محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اذ شارك في التدريبات الجماعية استعدادا لمباراتي مالاوي المقرر لهما 24 و28 الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا (كوت ديفوار 2023).



وفي السباق الأفريقي للأندية، حصل الأهلي على موافقة امنية رسمية بحضور 50 ألف مشجع لمباراة الفريق المقبلة أمام الهلال السوداني بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها أول أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.



وتمثل المباراة أهمية كبيرة للأهلي للعبور إلى ربع النهائي بضرورة الفوز على الهلال في هذه المباراة الفاصلة، حيث يملك الهلال 10 نقاط يجل بها في المركز الثاني، فيما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويكفيه الفوز بهدف نظيف لمواصلة مشواره في دوري أبطال أفريقيا رفقة صن داونز الجنوب أفريقي متصدر المجموعة قبل الجولة الأخيرة برصيد 11 نقطة.