

خروج العين من محجرها، عشرون كسرا، ست قطع معدنية و18 «برغي»... علامات حولت المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن بقناعه الأسود إلى بطل خارق على غرار «الرجل الوطواط»، أعاد الى مدينة نابولي وفريقها أمجادها وقربها من لقب أول في الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن.



«وكأن وجهه كان تحت آلة ضغط»، هكذا وصف الجراح الايطالي جان باولو تارتارو إصابة أوسميهن بعدما أشرف على جراحة في وجه النيجيري منذ قرابة 16 شهرا.



في 21 نوفمبر 2021 تعرض المهاجم لإصابة قوية في خده الأيسر ومحجر عينه بعد صدام قوي في الرأس مع لاعب إنتر السلوفاكي ميلان شكرينيار خلال مباراة الفريقين ضمن منافسات الدوري،



وخضع بعد يومين لجراحة ناجحة أبعدته قرابة شهرين، خسر خلالها نابولي صدارته واللقب في نهاية المطاف.



يقول جراحه: «لم تكن إصابة أوسيمهن كسرا بسيطا في عظم الخد، بل أثرت أيضا على عدة عظام في الوجه، خرجت العين من محجرها، ليس الامر بسيطا على الإطلاق بل دقيقا للغاية، سحق المحجر بسبب تقوس عظمة الوجنة التي تكسرت».



وقد تخوف البعض من أن تشكل هذه الإصابة ضربة قاضية للمسيرة اليافعة للاعب الذي كان لايزال حينها في سن الثانية والعشرين، لكن عملية جراحية من ثلاث ساعات ونصف رممت الطرف الأيسر من الوجه وأعادته الى الملاعب.



ويتابع الجراح: «لمعالجة الكسور اضطررت إلى وضع ستة ألواح من معدن التيتانيوم و18 «برغي». الجراحة كانت معقدة حقا، وحالة وجهه كانت سيئة للغاية».



عاود أوسيمهن التمارين الفردية بعد قرابة أسبوعين من الجراحة وعاد منتصف يناير.



بعد أن استدعي في بادئ الأمر ضمن تشكيلة نيجيريا للمشاركة في كأس أمم افريقيا مطلع العام الماضي استبعد بعد ستة أيام لعدم تعافيه كفاية بالإضافة الى إصابته بفيروس كورونا.



بعد أن سجل خمسة أهداف في 10 مباريات في الدوري قبل الحادثة عاد بقناع أسود مصنوع من الكربون لحماية منطقة الكسور والسماح له بالاحتكاك الجسدي.



وأوضح أن «القناع الذي يعتقد الجميع أنه سهل لسوء الحظ يتم تفصيله على نقاط معينة، يلتئم حيث يوجد كسور. علينا أن ندرس قناعا مناسبا لشكله، فهو ليس بالأمر التافه، بل على العكس هناك عصب. كل شيء معقد للغاية».



بقناعه أنهى أوسيمهن الموسم مع 14 هدفا في الدوري وحل نابولي ثالثا بفارق سبع نقاط عن ميلان الذي حقق اللقب.



وبعد انتقادات واجهها في موسمه الاول في جنوب ايطاليا حيث كافح من أجل الارتقاء إلى مستوى التوقعات الكبيرة التي صاحبت انتقاله من ليل الفرنسي مقابل 80 مليون يورو في صيف 2019، ومعاناة الموسم الماضي، انفجر أوسيمهن في الموسم الحالي.



غاب قرابة الشهر في بداية الموسم بعد تعرضه لإصابة في قدمه خلال الفوز 4-1 على ليفربول الانجليزي بالجولة الأولى من دور المجموعات.



عاد بقوة خارقة ويتصدر راهنا ترتيب الدوري الإيطالي بـ21 هدفا، وشكل الى جانب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا ثنائيا رهيبا محليا وقاريا وساهما في وصول نابولي الى ربع نهائي المسابقة القارية الأم للمرة الأولى في تاريخه.



لايزال يرتدي هذا القناع ويرتقي من دون خوف أو تردد لتسجيل الاهداف برأسه على غرار هدفيه الأخيرين ضد تورينو (4-0).



أصبح هذا القناع يرمز الى اللاعب وبات يرتديه العديد من الاولاد، تيمنا ببطلهم الخارق.



في مباراة تورينو بالذات، دخل أحد الاطفال الذين يرافقون اللاعبين الى أرض الملعب وهو يرتدي قناعا وشعره مطلي باللون الأشقر ليبدو مثل النيجيري.



علق أوسيمهن «رأيت شعره الاشقر أيضا ووضع قناعا مثلي، آمل أن ألتقيه وآخذ صورة معه، من الرائع رؤية المحبة من خلال هذه اللفتات، إنه أمر مميز».



رغم أنه بات بإمكانه نزع القناع بعد أكثر من عام على ارتدائه، يقول طبيب النادي روبرتو روجيرو «أوسيمهن شفي تماما، مازال يرتدي القناع الواقي لأنه يمنحه شعورا بالأمان».



حتى إن البعض من سكان نابولي، صغارا وكبارا، اختار تجسيد مظهر النيجيري من خلال طلاء وجوههم باللون الأسود وارتداء الأقنعة كما حدث الشهر الماضي في كرنفال المدينة.