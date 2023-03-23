كرم رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد فريق البحث والإنقاذ بعد مشاركته بعمليات الانقاذ في جمهورية تركيا، ونقل الفريق المكراد تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد حيث حثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء في عملهم الذي يجسد كل معاني الانسانية. جاء ذلك التكريم نظير بما قاموا به من أعمال انسانية في المواقع المتضررة من الزلازل بجمهورية تركيا باسم الكويت التي هي دائما سباقة بتقديم يد العون لأشقائها وأصدقائها، مبينا ان هذا التكريم ماهو إلا ترسيخ وتجسيد للإخلاص في العمل الإنساني.