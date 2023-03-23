استعرض المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً.



جاء ذلك في البيان الصادر عن المجلس الوزاري للمجلس في دورته الـ 155 التي انعقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض برئاسة وزير الخارجية العماني رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بدر البوسعيدي في حين ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وفد الكويت المشارك في الاجتماع.



كما شارك بالاجتماع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، حيث هنأه المجلس بالثقة السامية لقادة دول المجلس بتعيينه أمينا عاما لمجلس التعاون متمنيا له التوفيق والسداد في مهامه.



وأعرب المجلس الوزاري عن خالص التعازي والمواساة لضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سورية وخلف خسائر كبيرة في الأرواح والبنية التحتية، مؤكدا وقوف دول مجلس التعاون مع الشعبين التركي والسوري ومنوها بالوقفة التضامنية والدعم الرسمي والشعبي من دول مجلس التعاون للمنكوبين والمتضررين من الزلزال والنابعة من دورها الكبير والممتد في الأعمال الإنسانية والإغاثية.



ودان المجلس الوزاري تكرار حرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة مؤكدا على أهمية تصدي حكومات تلك الدول للممارسات المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.



وأشاد المجلس بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع باعتماد يوم 15 مارس من كل عام ابتداء من عام 2023 يوما دوليا لمكافحة (الإسلاموفوبيا) يتم خلاله نشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش.



ورحب المجلس بنتائج منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الثالثة الذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة بشأن تعزيز العمل الإنساني الجماعي وتقديم المساعدات التنموية العاجلة.



كما رحب بـ(إعلان المنامة) الصادر عن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي استضافتها مملكة البحرين خلال الفترة من 11 حتى 15 مارس الجاري تحت شعار (تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: محاربة التعصب) ورحب بنتائج اجتماعات الجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة من 5 حتى 9 مارس الجاري على مستوى رؤساء الدول والحكومات.



وحول تعزيز العمل الخليجي المشترك اطلع المجلس الوزاري على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الـ 36 في ديسمبر 2015 ووجه بسرعة استكمال تنفيذها.



وأكد المجلس الوزاري أن الأسرة هي العامل الأساسي في تكوين المجتمع وفي التربية وغرس القيم والأخلاق وهي تمثل رابطا قويا للنسيج الاجتماعي وتلاحمه إضافة إلى كونها محركا حقيقيا للتنمية والازدهار.



وشدد على أهمية مواصلة وتطوير التفاعل والتأثير الإيجابيين مع شعوب العالم والمحافظة على مبدأ الاحترام المتبادل للثقافات وتنوعها والتصدي للتيارات والأفكار الدخيلة والهدامة من خلال الخطط الوطنية والجماعية التي تعنى بتحصين المجتمع الخليجي والمساهمة في إثراء الحضارة الإنسانية والارتقاء بالمثل الأخلاقية والأعراف الثقافية الحميدة وفق النهج الحكيم الذي يسير عليه قادة دول المجلس ضمن منظومة مجلس التعاون.



واعتمد المجلس الوزاري الإطار العام لمهام ومسؤوليات لجنة العمل الخيري المشترك بدول مجلس التعاون.



كما استعرض مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي مؤكدا أهمية الاستمرار في إنهاء متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة.



واطلع المجلس الوزاري على سير العمل في خطوات تحقيق التكامل العسكري المشترك بين القوات المسلحة لدول مجلس التعاون واستمرار استكمال متطلبات القيادة العسكرية الموحدة ووحداتها والمراكز التابعة لها.



ورحب المجلس بتعيين رئيس الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد دورة الدفاع الخليجي الأولى خلال شهر سبتمبر 2023 كما رحب بتشكيل لجنة الصناعات الدفاعية بين دول المجلس.



ووافق المجلس الوزاري على تشكيل (لجنة رؤساء أجهزة التقاعد العسكري بدول مجلس التعاون) لمتابعة تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين.



وحول موضوع مكافحة الإرهاب أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب أيا كان مصدره ونبذه لكافة أشكاله وصوره ورفضه لدوافعه ومبرراته والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب ومشاركة دول المجلس في التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مشددا على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس وتعاملها مع الشعوب الأخرى.



ودان العمليات الإرهابية التي يتعرض لها العراق وتستهدف المدنيين وقوات الأمن العراقية مؤكدا على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب.



كما دان المجلس الوزاري العمليات الإرهابية التي يتعرض لها الصومال وأكد وقوف مجلس التعاون مع الشعب الصومالي لمكافحة الإرهاب.



وأعرب المجلس الوزاري عن إدانته لجميع العمليات الإرهابية التي تتعرض لها أفغانستان وتستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات مؤكدا تضامن مجلس التعاون مع شعب أفغانستان في محاربة التنظيمات الإرهابية كافة وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيه.



وعبر عن إدانته استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية في العراق ولبنان وسورية واليمن وغيرها التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة وتعيق عمل التحالف الدولي لمحاربة (داعش).



وحول الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى مشددا على دعم سيادة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة وملغاة وليست ذات أثر على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث.



ودعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.