أعربت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والثقافة الهندية ميناكشي ليكهي عن تطلع بلادها لتعزيز وتطوير العلاقات مع الكويت في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.



وأكدت ليكهي خلال احتفالية أقامتها سفارتنا في نيودلهي بمناسبة مرور 62 عاما على اقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين متانة العلاقات الثنائية وحرص البلدين الصديقين على تطويرها والنهوض بها في شتى المجالات.



من جانبه، أشاد سفيرنا لدى الهند جاسم الناجم بالعلاقات الكويتية - الهندية في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة واصفا اياها بـ«التاريخية» مؤكدا ان هذه العلاقات الوطيدة ستشهد نموا وتطورا مطردا في السنوات المقبلة.



وقال ان «مشروع موسم» الذي تشرف عليه الوزيرة ليكهي يهدف إلى إعادة الاتصال بين دول المحيط الهندي بما فيها الدول المطلة على الخليج العربي مما سيسهم في تعزيز العلاقات الثقافية بين الهند والكويت.