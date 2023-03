المركز الإعلامي

بحضور ورعاية من صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل (نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة «عفت») أقامت جامعة «عفت» بجدة مساء أمس (الثلاثاء 21 مارس 2023م) الحفل الختامي لمهرجان «عفت» لأفلام الطلبة الدولي في دورته العاشرة للمهرجان تحت شعار «بحر من الأفلام» الحفل الختامي قاعة «عفت» الرئیسیة بالجامعة، بحضور د. هيفاء جمل الليل رئيسة الجامعة، ود. ميرفت شومان وكيلة الجامعة للشؤون الأكاديمية، ود. أسماء إبراهيم عميدة كلية العمارة بالجامعة، ود. محمد غزالة رئيس مدرسة السينما بالجامعة، وحضور المخرجات الشابات، وحشد كبير جدا من طالبات وطلاب جامعة «عفت» والمهتمين والمهتمات بصناعة السينما وشخصيات فنية عربية وأجنبية من المشاركين والمهتمين بالحركة السينمائية السعودية تحديدا والسينما الشبابية بشكل خاص، وكوكبة من النجوم وضيوف شرف المهرجان.



تم استقبال الضيوف وراعية الحفل على الأنغام الشعبية بقيادة الجسيس فيصل يماني وفرقته الشعبية، وفور وصول الأميرة لولوة الفيصل قامت بافتتاح معرض الصور الذي أقيم على هامش الحفل، ومن توجه الحضور إلى قاعة «عفت» الرئیسیة بالجامعة لبدء حفل الإعلان عن الأفلام الفائزة بالجوائز وتكريم بعض الضيوف.



كانت بداية فعاليات حفل توزيع الجوائز لمهرجان أفلام الطلاب السينمائي الدولي في دورته العاشرة، تحت شعار «بحر من الأفلام»، (A sea of Films) بإعلان مقدمة الحفل الإعلامية سهى الوعل تشاركها التقديم اللغة الإنجليزية الطالبة يام فدا عن النشيد الملكي السعودي تلاه كلمة تقديمية من رئيسة مجلس الطلبة بمدرسة الفنون السينمائية بجامعة عفت رنا مطر، ثم عرض تقديمي للأفلام والكلمة الافتتاحية سعادة الدكتورة هيفاء جمل الليل، ثم كلمة د. إليزابيث دالي (عميدة مدرسة الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا)، ثم عرض تقديمي للفيلم الوثائقي «أصوات العلا» أول مشروع عالمي لتصوير فيلم وثائقي تم انتاجه وتصويره بالتعاون المشترك بين كل من جامعة «عفت» وجامعة «بورنموث» للفنون البريطانية، ثم كلمة الأستاذ بول جوخ (نائب رئيس جامعة برنماوث للفنون البريطانية)، ثم عرض تسجيلي لمخرجات تدريب طالبات جامعة عفت بمدينة الإنتاج الإعلامي بجمهورية مصر العربية.



مع فقرة توزيع الجوائز على الأفلام الفائز طلبت المذيعة سهى الوعل من أعضاء لجنة التحكيم، المنتج والمخرج فيصل بالطيور والمخرج عمر سلامة ومخرجة الأفلام الوثائقية ميتوشكا ألكوفا ورئيس قسم الفنون السينمائية جوناثون كار الصعود على خشبة المسرح. ثم دعت صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل، ود. هيفاء جمل الليل ود. أسماء إبراهيم ود. محمد غزالة رئيس للصعود إلى المسرح لتقديم الجوائز على أصحاب الأفلام الفائزة، وهي:



1- جائزة أفضل فیلم رسوم متحركة طلابي دولي مقدمى من جامعة عفت يقدمها د. محمد صبیح والفائز هو فيلم «كلمة السر إلى Password to the» من إخراج أديل سيسزكيدي- بريطانيا.



2- جائزة أفضل فیلم وثائقي طلابي دولي مقدم من جامعة «بورنماوث» للفنون البريطانية يقدمها الأستاذ بول جوخ، والفائز هو فيلم «Pepedrilo-beautiful» للمخرج فيكتور كارتاس- المكسيك.



3- جائزة أفضل فیلم روائي طلابي دولي مقدم من مھرجان البحر الأحمر السینمائي يقدمه عماد إسكندر، مدير صندوق البحر الأحمر للأفلام، والفائز هو فيلم «The road» المخرج تولموش رانبيكوف-كازاخستان



4- جائزة أفضل فیلم رسوم متحركة طلابي سعودي مقدمة من شركة «تام» يقدمها د. عبدالله الدماك. والفائز هو فيلم «Captain munch» المخرج عبد الواحد العبدلي.



5- جائزة أفضل فیلم وثائقي طلابي سعودي مقدمة من «نیوم» وتقدمها ندى الشیباني. والفائز هو فيلم «صوتك فقط - Your voice only» إخراج رنا مطر من السعودية.



6- جائزة أفضل فیلم روائي طلابي سعودي مقدمة من فیلم «العلا» تقدمها قرة العین عبد الوھاب. والفائز هو فيلم «The ride» المخرجة هانيا باخشوين- السعودية.



7- جائزة أفضل فیلم من اختيار الجمھور ويقدمها فیصل بلطیور. والفائز هو فيلم «Mother eve» للمخرجة جنا جمجوم - السعودية.

بعد التقاط الصورة التذكارية الجماعية مع الفائزين، قامت الأميرة لولوة الفيصل وهيفاء جمل الليل وأسماء إبراهيم ومحمد غزالة بتكريم ضيوف شرف المهرجان، وهم: د. إليزابيث دالي عميدة مدرسة الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا، ود. بول جوغ نائب رئيس جامعة بورنماوث للفنون البريطانية وأسامة خليفة منتج الرسوم المتحركة وحمزة الغبيشي مدير الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المنطقة الغربية والمخرج عمرو سلامة وندى الشيباني مديرة أكاديمية نيوم للإعلام الرقمي وأمير عيد وتامر هاشم من فرقة كايروكي.

تكريم الطلبة الفائزين بمسابقة مدرسة طلاب مدرسة فرسان المعرفة وهي مسابقة الأفلام والتصوير الفوتوجرافي التي تم تنظيمها على هامش المهرجان للطلبة في المرحلة الثانوية وقد اشترك في هذه المسابقة 16 طالبة و13 طالبا فضلا عن إجمالي 31 صورة فوتوغرافية بحضور معاذ الحايك مدير المدرسة وأعضاء لجنة التحيكم د. محمد صبيح ومحاسن الحشادي ومارينا إيفانيسيفا لتسليم الجوائز للفائزين. وهم:



الجائزة الأولى وفاز بها كل من: دانية القين، شهد بن خضراء، ليان باوزير، ميرا الأسعد، يارا عجاج، تولين الوافي، راما بانوير، سما فيروز، لارا العوفي، ميار تركي وميس سليمان.



الجائزة الثانية They bullied us فاز بها عدد المشاركين 3 وهم: سعود خالد الغامدي، نور الدين أحمد وفيصل عمر أبو مصلح.



الجائزة الثالثة فاز بها كل من جنى عمر وميرا مراد.



الجائزة الرابعة فاز بها زينة فادي أبو سمرا.



الجائزة الخامسة فاز بها The Path)) معين بن خضراء، عبدالله القين ومحمد معتز.



الجائزة السادسة فاز بها ((Tourism in Saudia Arabiaأكرم محمد لطفي وسعود الجهني.



وكان مسك ختام المهرجان وحفل توزيع الجوائز مع توقيع الاتفاقيات، حيث وقعت د.هيفاء جمل الليل اتفاقيتين، الأولى مع «نيوم» ومثلتها ندى الشيباني مديرة أكاديمية نيوم للإعلام الرقمي. والاتفاقية الثانية مع جامعة «بورنماوث» للفنون البريطانية ومثلها في التوقيع د. بول جوغ نائب رئيس الجامعة.



لا شك أن الدورة العاشرة من هذا المهرجان الذي أشرف عليه المخرج د. عمر الجاسر المستشار الفني والإعلامي للمهرجان، وبإخراج مميز للحفل من المخرج فيصل زيات، حظي هذا العام باهتمام بالغ من جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، من أبرزها: القنوات التلفزيونية MBC وإذاعة MBC FMوالتلفزيون السعودي (القناة الأولى) والعربية واقرأ وعيون الوطن، ومن الوكالات والإذاعات وكالة واس - BBC - ألف ألف- رويترز- ومن الصحف عكاظ- البلاد- الجزيرة، والعديد من الصحف العربية الورقية والإلكترونية.