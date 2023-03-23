عبدالعزيز الفضلي



أعلنت بعض مدارس المرحلة الابتدائية عن عدم إغلاق المقصف المدرسي خلال شهر رمضان المبارك وافتتاحه طوال الشهر الفضيل.



وقالت في رسالة لأولياء الأمور: تهنئ إدارة المدرسة السادة أولياء الأمور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنين للجميع صوما مقبولا وذنبا مغفورا، وتؤكد للجميع حرص الإدارة على أمن وسلامة المتعلمات، وتوجه عنايتكم إلى التعليمات التالية والتعاون معنا:



ـ الحضور مبكرا كل صباح خلال شهر رمضان، حيث تبدأ الحصة الأولى الساعة 9.30 (ولا يوجد لقاء للصباح).



ـ سيتم استقبال المتعلمات كل صباح في صالة المسرح للانتظار، وسيتم اصطحابهن للفصول في تمام الساعة 9.20 استعدادا للحصة الأولى.



ـ يرجى عدم التأخير صباحا وكذلك عدم التأخير نهاية الدوام ـ الانصراف في تمام الساعة 1.30 ظهرا.



ـ المقصف المدرسي مفتوح خلال شهر رمضان لطلبة الصفوف الأولى.



ـ الاطلاع على حساب المدرسة في الانستغرام المدرسي لمتابعة أي مستجدات.