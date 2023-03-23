دشنت جامعة الكويت مركز إطفاء (الشدادية) في مدينة صباح السالم الجامعية والمجهز بأحدث معدات وآليات الاطفاء والمختبرات وعمليات الرصد والتحكم في التسريبات واجهزة الأمن والسلامة.



وأكد مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فهد الرشيدي في تصريح صحافي على هامش حفل التدشين بحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد أهمية وجود مركز إطفاء في المدينة الجامعية والتي تضم 43 ألف طالب وطالبة و3 آلاف عضو هيئة تدريسية وإدارية وعلى مساحة تقدر بـ 6 ملايين متر مربع.



وأضاف الرشيدي أن وجود المركز ضرورة ملحة يفرضها الواقع والمسؤولية الأمنية تجاه كل من يشغل المدينة الجامعية ومرتاديها وكذلك لتأمين الأموال التي استثمرت فيها.



وأوضح أن لدى الجامعة قطاع وقاية متمثلا في الأجهزة والمعدات التي استخدم فيها أعلى معايير السلامة في المباني والمرافق إلا أن احتمالية وقوع الحوادث الطارئة واردة ما يؤكد ضرورة تواجد قوة للاطفاء العام في الحرم الجامعي للاستجابة لأي حدث طارئ بسرعة وفي وقت قصير.



وأشاد بجهود قوة الإطفاء العام ودورها البارز في حماية المجتمع وبتعاونها في تغطية أي حوادث محتملة تقع داخل المدينة الجامعية مؤكدا حرص الجامعة على تسهيل وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لقطاع الاطفاء.



من جانبه، قال الفريق المكراد في تصريح مماثل إن (الشدادية) هو مركز إطفاء ومكافحة الحرائق خاص لمدينة صباح السالم الجامعية اضافة الى أنه مركز إطفاء تخصصي بالمواد الخطرة للكويت ويعد من المراكز الرائدة المتخصصة على مستوى المنطقة.



وأفاد بأن الآليات المتوفرة في المركز تعد من أحدث الآليات على مستوى الشرق الأوسط المتعلقة بالمواد الخطرة والغازية والإشعاعية.