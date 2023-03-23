عاطف رمضان



أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أهمية استخدام التكنولوجيا وإدخالها في عمليات التصميم الذكي للمدن الإسكانية وتشغيل مباني الخدمات العامة واعتماد مصادر الطاقة البديلة. وذكرت المؤسسة أن التحول الرقمي الذي استغلته الحكومة الكويتية في تحويل خدماتها إلى إلكترونية بالكامل في غالبية الجهات الحكومية ومنها المؤسسة السكنية يوفر الكثير من الجهود سواء على المواطنين أو الموظفين، علاوة على استثمار الأجهزة الذكية والتطبيقات في عرض التطورات على ملفات أصحاب الطلبات والمعاملات وآخر موقف لها. وأشارت إلى أن هناك مزيدا من الخدمات التي ستعلن عن إطلاقها قريبا، تضاف إلى الخدمات المعلنة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق «سهل» الحكومي.