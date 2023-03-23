قال وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف م.مطلق بورقبة إن الوزارة قامت بوضع خطتها المستقبلية لتلبية احتياجات الدولة ليصل إنتاجها من المياه إلى ما يقارب مليار غالون إمبراطوري يوميا بحلول عام 2035.



وقال بورقبة في بيان صحافي أمس الأربعاء بمناسبة يوم المياه العالمي الذي يوافق 22 مارس إن الوزارة عملت بجد لتحقيق أهدافها لتواكب رؤية الكويت الجديدة 2035 والتي تساهم في نمو وتطور مشاريع الدولة السكانية والخدماتية، مشيرا إلى انه من المتوقع أن يرتفع معدل الطلب على المياه إلى 840 مليون غالون امبراطوري بحلول العام 2035. ولفت إلى أن شعار الاحتفال هذا العام «كن أنت التغيير الذي تريد رؤيته في العالم» يذكرنا بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة إيمانا منها برسالتها السامية في حفظ السلام والأمن ونشر مبادئ العدالة والمساواة بضمان العيش الكريم والرفاه لشعوب العالم. وأشار الى أن اليوم العالمي يبعث برسالة إلى الأشخاص لتشجيعهم على بذل كل ما في وسعهم للمساعدة على حل أزمة المياه والصرف الصحي، مؤكدا أن الماء هو الركيزة الأساسية في الحياة، وكل ما يتعلق بها من صور الحركة والعمل والطاقة.



وأوضح أن العام 2015 التزم بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والذي ينص على توفير إدارة المياه المستدامة للجميع بحلول عام 2030 التي توفر المياه الصالحة للشرب للمجتمعات المحرومة.