عقد كل من وزير الخارجية والتنمية وشؤون الكومنولث للمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية النائب جيمس كليفرلي ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الاجتماع الافتتاحي للحوار الاستراتيجي بين الكويت والمملكة المتحدة في لندن 20 مارس الجاري. واستعرض الوزيران في بيان مشترك المجالات الرئيسية للتعاون بين المملكة المتحدة والكويت، مؤكدين رحابة وعمق العلاقات الثنائية والتاريخ المشترك والروابط القوية على الصعيد الشعبي المعززة لهذه العلاقات في المجال الدفاعي.



وجددت الكويت والمملكة المتحدة أهمية الشراكة الثنائية في مجال الدفاع والأمن. ورحب الجانبان بالتعاون المشترك القائم لتدعيم الأمن السيبراني تجاه المخاطر المتنامية سواء من أطراف دولية أو غير دولية. وجدد وزير الخارجية البريطاني التأكيد على التزام المملكة المتحدة بأمن الكويت وسلامة أراضيها وكذلك بالنسبة للسلم والاستقرار حول العالم وأثنى على الدور الإيجابي الذي تمارسه الكويت لدعم الأمن الإقليمي والدولي. وتجمع الكويت والمملكة المتحدة علاقات تجارية واستثمارية وثيقة، وقد شهد العام الماضي مضاعفة حجم التبادل التجاري، بينما يحتفي مكتب الاستثمار الكويتي بما له من تواجد راسخ في القطاع المالي لمدينة لندن هذا العام بالذكرى السبعين لتأسيسه.



وبحث الوزيران مجالات الاستثمار ذات الأولوية مستقبلا، وبمقتضى النظام الجديد المعلن عنه مؤخرا لإتاحة السفر بدون تأشيرة للمواطنين الكويتيين لزيارة المملكة المتحدة باستخدام نظام تصريح السفر الالكتروني اعتبارا من فبراير 2024 سيوطد الروابط على صعيد الأعمال والسياحة والتواصل الشعبي. كما تبادل الوزيران الرؤى واستكشفا الفرص حيال عدد من أولويات السياسة الخارجية بما فيها اليمن والأراضي الفلسطينية المحتلة وأوكرانيا. وناقش الوزيران المحادثات المتواصلة الساعية لإنهاء الصراع الذي عصف باليمن لأكثر من ثمانية أعوام.



وحول الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر الوزيران عن القلق البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف وانعدام الاستقرار، وشددا على ضرورة حل هذا النزاع المطول بناء على أسس حل الدولتين. وحول أوكرانيا، رحب الوزيران بالدعم الدولي الغامر لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر الماضي الداعي لروسيا لإنهاء الحرب والانسحاب من أوكرانيا بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية بما في ذلك دعم جهود إعادة الإعمار.