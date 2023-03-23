انطلاقاً من دور الشركة التجارية العقارية الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية وتحت شعار «نحن نهتم»، نظمت «التجارية» مبادرة «ازرع شجرة في وطني 5» وذلك يوم الخميس 15 الجاري في حديقة البوليفارد بحضور عبدالفتاح محمد رفيع معرفي رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية، وعدوان العدواني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة السالمية جروب لتنمية المشروعات، والشيخة شيخة العبدالله وم.غانم عبدالوهاب السند نائب المدير العام لشؤون الزراعة التجميلية ممثلا عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، حيث استهدفت أنشطة الحملة التركيز على أهمية وفوائد الزراعة والتشجير على البيئة والمجتمع.



وتحت شعار «نبيها خضراء» تمت زراعة أشجار تتلاءم مع طبيعة الكويت وأجوائها موزعة ضمن مساحات الحدائق المتنوعة في البوليفارد بالإضافة إلى توزيع شتلات مجانية على جميع الحضور برعاية شركتي التجارية العقارية والسالمية جروب لتنمية المشاريع وبمشاركة العديد من المدارس والهيئات، حيث نخص بالشكر كلا من مدرسة نورث وست ثنائية اللغة، مدرسة الكويت الأمريكية، المدرسة الكندية ثنائية اللغة، مركز 21، حضانة ليفربول، حضانة بالفيردي، مدرسة اليسرة المتوسطة بنات، مؤسسة الإخلاص التأهيلية، مدرسة بحرة الابتدائية بنات، حضانة بيت ناصر، مدرسة تأهيل التربية الفكرية للبنين، فريق الأيادي الخضراء البيئي، والمتطوعين من مختلف الأعمار.



وصرح معرفي بأن الشركة التجارية العقارية تقوم بهذه المبادرة للمرة الخامسة على التوالي بهدف الاهتمام بالبيئة وبزراعة الأشجار والنباتات والتركيز على أهمية التوعية للتشجير وأثره على إنتاج الأكسجين والحد من التغيرات المناخية حبا بالكويت وحرصا على التنمية الاجتماعية والبيئية. وعبر عن سعادته بتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى تشجيع المواطنين والمقيمين على الاهتمام بالجانب البيئي، لاسيما لدى الجيل الحالي لبلد ينعم بمستقبل أكثر جمالا وصحة.