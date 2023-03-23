بدعم وتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، اختتمت فعاليات مؤتمر البحث العلمي لجامعة الكويت 2023، الذي عقد في المركز الثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية. وقالت نائب المدير العام للبرامج الاستراتيجية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.خولة الشايجي: إن دعم المؤسسة لهذا المؤتمر يأتي انطلاقا من التوجيهات السامية من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد - رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والذي أولى اهتماما خاصا بالبحث العلمي ودعم المشاريع والأفكار الرائدة في الكويت. وأضافت إن مشاركة المؤسسة في أعمال المؤتمر، تأتي تحقيقا لأهدافها المتمثلة في أن تكون ركيزة لتحفيز ودعم العطاء العلمي والمعرفي في وطننا العزيز، وحرصا على المساهمة في تطوير المفاهيم والأفكار التي من شأنها المشاركة في دفع عجلة التنمية في البلاد.



وشددت الشايجي على حرص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على توفير الدعم لقطاع البحث العلمي لتعزيز ودعم منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، قائلة إن المؤتمر يتيح للمشاركين فرصا فريدة للتعلم من أقرانهم، والتواصل مع الاختصاصيين من ذوي الخبرة، والاطلاع على نتائج أحدث الأبحاث، والتعرف على أفضل التجارب العالمية.