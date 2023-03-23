أعلنت جمعية العارضية التعاونية أنه تم خلال الأسبوع الماضي اجتماع الجمعية العمومية والتي سبق ان تمت دعوة مساهمي الجمعية البالغين من العمر 21 عاما فأكثر لحضور الاجتماع الذي تم من خلاله مناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن مناقشة التقرير المالي والإداري المقدم من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/7/2022 وتم المصادقة عليه وتقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وتعيين مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في 31/7/2023، وبعد ذلك تم انتخاب 9 أعضاء جدد لعضوية مجلس الإدارة وتشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي: فهد ملفي معتق المطيري - رئيس مجلس الإدارة، عبدالله الحميدي سالم المطيري - نائب رئيس مجلس الإدارة، يوسف شامخ عايض الرشيدي - أمين السر، خالد عايش شلال العنزي - أمين الصندوق، زيد خالد زيد مسيلم الرشيدي - رئيس لجنة المشتريات، محمد مشل حمد السويط الظفيري - رئيس اللجنة المالية والإدارية، عبدالله ناشي صايل المطيري - رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، وعضوية كل من راشد غثوان راشد المطيري وناصر هزاع عبدالله المطيري.