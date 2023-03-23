صرح رئيس مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية وائل القطامي بأنه مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ومساهمة من الجمعية بتقديم أفضل الخدمات للمساهمين وأبناء المنطقة، نظمت الجمعية مهرجان السلع الرمضانية والذي يشتمل على أكثر من 600 صنف من المواد الغذائية، ولوازم العائلة والأواني المنزلية والاستهلاكية.



وأوضح القطامي ان التخفيضات والدعم على السلع بنسبة تصل الى 50%، مشيرا الى انه قد تم افتتاح المهرجان في السوق المركزي بعد ان تم الانتهاء من أعمال تجديد وترميم وتطوير السوق وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية.



هذا، ويستمر المهرجان خلال الفترة من 20 الى 25 الجاري.