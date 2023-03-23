

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB)، رسميا عن افتتاح مقر شركة «مركز مبادر KIB»، وهي الحاضنة ومسرع أعمال الشركات الناشئة، من خلال تشغيل الفعاليات الخاصة والحملات الهادفة والشراكات الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة المتقدمة في إطار استراتيجية البنك وجهوده المستمرة لتقديم كل أشكال الدعم لرواد الأعمال الكويتيين الطموحين، وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بشتى الطرق الممكنة، إضافة إلى الإسهام بشكل أكبر في تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة» وتحولها الى مركز اقتصادي وتجاري في المنطقة.



وفي كلمته بمناسبة الافتتاح الرسمي لشركة «مركز مبادر KIB»، قال رئيس الاستراتيجية وإدارة التغيير في KIB، عبدالله العوضي: لقد أنجزنا خطوات كبيرة وقطعنا مسيرة طويلة منذ الإعلان الأول عن المركز، والذي يهدف إلى تلبية احتياجات رواد الأعمال في الكويت، بدءا بالطرح الأولي لمشروع المركز الشامل في الكويت والمصمم لتحقيق تطلعات رواد الأعمال، مرورا بحساب «مبادر»، وهو حساب جار مخصص لهم، أيضا، وليس انتهاء بتطوير وإطلاق تطبيق «مبادر» الذي يوفر كل الخدمات التي يحتاج اليها رواد الأعمال.

وأضاف العوضي: إن هذا الإنجاز يعتبر منصة متكاملة لرواد الأعمال الطموحين، إذ يوفر لهم فرصة الوصول إلى المعلومات ودورات التدريب وخدمات الاستشارات والنصائح الإرشادية الضرورية، لتمكين الشركات المحلية الناشئة من الانطلاق بنماذج أعمال مستدامة تعود بالإيرادات وتحقق الأرباح على المدى الطويل.



وسيتم تنظيم فعاليتين فريدتين خلال حفل الافتتاح، الذي سيقام في المركز، حيث سيقدم العوضي رؤية ورسالة المركز الرئيسية في عرض تقديمي خاص، لتعريف الحضور والمشاركين بأهداف المركز الأساسية، والتي تتمثل في تمكين ودعم رواد الأعمال المحليين والإقليميين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير مجموعة شاملة من حلول الإدارة المالية والتجارية.

إضافة إلى ضمان وصولهم للموارد والأدوات والحلول الأخرى التي تساعدهم في تحقيق أهدافهم والارتقاء بقدراتهم وكفاءة أعمالهم. وقد شهدت الفعالية الأولى التي تم تنظيمها في الافتتاح تقديم المتحدث الرئيسي بول سلون محاضرة تفاعلية حول ريادة الأعمال والابتكار للقادة البارزين والمؤثرين في مجال ريادة الأعمال على صعيد الكويت.

علما بأن سلون، خريج كلية الهندسة في جامعة كامبريدج، كان قد نشر العديد من الكتب حول التحديات والألغاز الجانبية للأعمال والحلول المبتكرة لتلك التحديات، ومتطلبات القيادة وملحقاتها، إلى عدد لا يحصى من المقالات حول الابتكار والقيادة في الأعمال الرائدة.

حيث أدار المحاضرة التفاعلية محمد إبراهيم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ALGAS Events»، وهي وكالة كويتية متخصصة في حلول التدريب والتطوير، والترفيه، والإنتاج الإعلامي، والحلول الإبداعية، والفعاليات الرياضية والرياضات الإلكترونية، وإدارة المواهب.



كما أكد العوضي تعاون المركز مع «Rainmaking»، الشركة العالمية الرائدة في مجال الابتكار المؤسسي وتطوير المشاريع، وذلك بهدف تقديم سلسلة من ورش العمل التفاعلية المتخصصة بريادة الأعمال، مشيرا أن التعاون بين المركز وكيانات جديدة في القادم من الأيام، سوف يؤتي ثمارا ويعود بنتائج إيجابية، ليكون مفتاحا بيد رواد الأعمال المحليين في الكويت لفتح أبواب جديدة، والمضي قدما.



أما الفعالية الثانية، والتي تم تنظيمها مساء يوم الافتتاح، فقد تضمنت تقديم العوضي عرضا حول شركة «مركز مبادر KIB»، بحضور شريحة مختلفة من المشاركين تشمل رواد الأعمال البارزين في السوق المحلية، موظفي KIB من رواد الأعمال، وغيرهم من رواد الأعمال الذين اشتركوا في «مركز مبادر KIB».

وفي الوقت نفسه، قدم سلون ورشة عمل حول الابتكار، أدارها محمد إبراهيم، أيضا، لتوفير تجربة حقيقية وفريدة من نوعها للحضور، مع التركيز على التقنيات الأساسية والمتقدمة للابتكار والمهارات اللازمة لتطوير ريادة الأعمال.



وفي موازاة حفل الافتتاح، أطلق KIB حملة جديدة تحت عنوان «بلش»، تهدف إلى التشجيع على الانطلاق بالأعمال وصقل المهارات والتوسع، وذلك بمساعدة شركة «مركز مبادر KIB» الذي يوفر خدمات رعاية وتسريع المشاريع لرواد الأعمال المحليين والإقليميين والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا السياق، أشار العوضي إلى أن الحملة ستستمر لمدة شهر كامل، متوجها بالدعوة إلى الشباب والمفكرين من كافة الشرائح إلى البدء في تعلم وإدراك مفهوم وفكرة الريادة وتطوير المهارات اللازمة لتحقيق النجاح.



وبمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وكجزء من حملته الرمضانية لهذا العام، قدم KIB لمجموعة مختارة من رواد الأعمال في الكويت، على أساس الأسبقية بالتسجيل في «مركز مبادر KIB»، استشارات مجانية وباقات خدمات رمضانية خاصة، وذلك تماشيا مع جهود البنك لمواصلة دوره الرئيسي في التشجيع على تطوير ريادة الأعمال بمختلف القطاعات في الكويت.



تجدر الإشارة إلى أن KIB يحرص بشكل دائم على إطلاق المبادرات والأنشطة عبر «مركز مبادر KIB»، وذلك انطلاقا من إدراكه العميق لأهمية ريادة الأعمال والدور المحوري الذي تقوم به في عالم اليوم والمستقبل.

وسيواصل البنك، من خلال المركز التابع له، تطوير حلول مبتكرة تمكن رواد الأعمال من التغلب على التحديات، ليكون لهم دور فعال ومؤثر بشكل حقيقي في السوق.