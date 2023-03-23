

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بالنسبة لكل موظفي الفرع الرئيسي، أما بالنسبة لفروع البنك في كل أنحاء الكويت، فسوف يفتح البنك أبوابه لخدمة العملاء من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا، على أن يستأنف البنك العمل حسب أوقات الدوام المعتادة في أول يوم عمل بعد عطلة عيد الفطر السعيد.

كما يستمر KIB بتقديم خدماته المصرفية إلكترونيا على مدار 24 ساعة، حتى يتمكن عملاء البنك من متابعة أعمالهم وإنجاز معاملاتهم المصرفية بمنتهى الكفاءة، وتتمثل هذه الخدمات المتنوعة في كل من تطبيق الهواتف الذكية KIB Mobile، الذي يتيح للعميل إمكانية إجراء معظم العمليات المصرفية الأساسية، إضافة إلى خدمة «live chat» وKIB «أونلاين» على موقع البنك الإلكتروني www.KIB.com.kw.



كذلك يواصل البنك خدماته المصرفية الهاتفية لعملائه عبر مركز الاتصال الهاتفي على الرقم 1866866، داخل الكويت وخارجها، أو عن طريق الخدمة الهاتفية المرئية للهواتف الذكية.

وبهذه المناسبة، يرفع بنك الكويت الدولي (KIB) أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وإلى الحكومة الكويتية الرشيدة والشعب الكويتي الكريم وكل المقيمين بحلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.