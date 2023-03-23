

أعلن بنك برقان عن مواعيد عمل فروعه خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الفروع ستواصل استقبال العملاء من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا.



وأشار البنك إلى أن فرع المطار سيوفر جميع الخدمات المصرفية للعملاء طوال أيام الأسبوع، خلال الفترة الأولى من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 ظهرا، والفترة الثانية من الساعة 9:30 مساء حتى 8:30 صباحا من اليوم التالي.



ويمكن لكل عملاء بنك برقان معرفة المزيد من المعلومات وتقديم الاستفسارات حول الخدمات والمنتجات التي يوفرها البنك، وذلك بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو خدمة الواتساب عبر الرقم 1804080 في أي وقت خلال الشهر الفضيل.



وبهذه المناسبة، يتقدم البنك بأحر التهاني وأطيب التبريكات، ويتمنى للجميع أياما مباركة.