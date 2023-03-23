تعرض مطار حلب الدولي في شمال سورية لقصف إسرائيلي هو الثاني خلال نحو أسبوعين، واستهدف بحسب ناشطين والمرصد السوري لحقوق الإنسان مستودع أسلحة لميليشيات موالية لطهران، ما أدى إلى خروج المرفق الحيوي من الخدمة.



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري أن إسرائيل تقف وراء الهجوم الذي تم من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية و«أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية».



وبحسب المرصد، فقد استهدف القصف مستودع أسلحة قرب المطار، ما أدى ألى تدميره بالكامل. وأفاد عن انفجارات عنيفة سمع دويها في أرجاء مختلفة من حلب وألحق أضرارا بمدرجات المطار.



وأعلنت وزارة النقل السورية «وجود أضرار في المدرج وبعض التجهيزات الملاحية»، ما أدى إلى «خروج المطار عن الخدمة لحين الانتهاء من إصلاحه».



وأفادت عن «تحويل كل الرحلات القادمة والمغادرة باتجاه مطاري دمشق واللاذقية لحين الانتهاء من هذه الأعمال».



وهذه المرة الثانية التي تستهدف فيها إسرائيل المطار ومحيطه في غضون أسبوعين، إذ وضع قصف مماثل في السابع من الشهر الجاري المطار خارج الخدمة لأيام وتسبب بمقتل ثلاثة أشخاص، بينهم ضابط سوري، وفق المرصد.

وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن الهجوم استهدف شحنة طائرات مسيرة إيرانية وأسلحة مطورة وصلت حديثا للمطار. وان إيران تنقل طائراتها المسيرة وأسلحة متطورة من مطار الجراح العسكري إلى مجمع مطار النيرب العسكري داخل مطار حلب الدولي.



ونقلت رويترز عن «مصدرين من المخابرات» بالمنطقة أن الضربة أصابت مستودع أسلحة إيرانيا.



وقال المصدران المخابراتيان بالمنطقة إن الضربة أصابت مستودعا تحت الأرض للذخيرة مرتبطا بمطار النيرب العسكري القريب، حيث تم تخزين أنظمة صواريخ وصلت على متن عدد من الطائرات العسكرية الإيرانية.

وأشار المصدران اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما بسبب حساسية الأمر إلى أن مطار النيرب العسكري يستخدم بشكل متكرر لتسليم شحنات أسلحة إيرانية ونقل قوات.

وقالت 3 مصادر في مخابرات غربية إن إيران زادت من اعتمادها على مطار حلب لإيصال المزيد من الأسلحة على مدى الشهر المنصرم مستغلة الزيادة الكبيرة في عمليات النقل الجوي مع إرسال طائرات شحن تحمل مساعدات إغاثة عقب زلزال مدمر ضرب المنطقة في فبراير.

وأضافت المصادر أن ضربة إسرائيلية في السابع من مارس، عطلت العمل في مطار حلب وقتها، فجرت شحنة أسلحة إيرانية بعد ساعات من وصولها على متن طائرة قالت دمشق إنها كانت تحمل مساعدات.