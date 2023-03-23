

بماذا تؤشر الرغبة الشديدة في تناول طعام محدد؟



قد تكون الرغبة في تناول الشوكولاتة أو فتح علبة من رقائق البطاطس هي طريقة جسمك لتنبيهك إلى شيء ما. فقد افترض بعض الخبراء أن نقص المغذيات هو السبب وراء الرغبة الشديدة، بينما يقول آخرون إن الأمر بسيط مثل ربط الوجبات الخفيفة التي تمنحك السعادة. وهذا ما قد تعنيه الرغبة الشديدة في تناول الطعام.



الحلويات: سواء أكان ذلك كعكا أو بسكويتا، فإن أولئك الذين يحبون الحلويات يعرفون جيدا الشعور بالرغبة في تناول السكر. ولكن، من المحتمل أن يكون الدافع وراء رغبتك في تناول الحلوى هو انخفاض مستويات السكر في جسمك بعد الذروة. وأثناء تناول الطعام، يرتفع سكر الدم ويتحرر الأنسولين. وللحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر ينصح بتناول مكمل الكروم، وهو معدن موجود في الجسم على شكل كروم ثلاثي التكافؤ، والذي قد يلعب دورا في وظيفة الأنسولين الطبيعية.



الموالح: يميل بعض الناس إلى الرغبة الشديدة في تناول شيء مالح وهو ما قد تعني أن إلكتروليتاتك منخفضة، حيث تحافظ إلكتروليتات البوتاسيوم والصوديوم على توازن سوائل الجسم، وتحافظ على عمل العضلات والأعصاب بسلاسة. والأطعمة المالحة غنية بالصوديوم، لذلك يقترح الخبراء أن هذه الرغبة الشديدة هي طريقة جسمك لإخبارك بالحاجة إلى الصوديوم - وإن كان بكميات صغيرة. ويعد الصوديوم معدنا حيويا، يساعد في الحفاظ على توازن الماء في الجسم، ما يساعد على تنظيم ضغط الدم. ويمكن العثور على كميات صغيرة من الصوديوم في الكرفس والجزر، ما يساعد في الحد من الرغبة الشديدة لديك.



الخبز أو الكربوهيدرات الأخرى: الرغبة في تناول وجبة دسمة تتكون من الكربوهيدرات السيئة مثل الخبز أو المعكرونة هي اشتهاء شائع آخر. ولكن عندما تضرب، قاوم إغراء الانغماس في الأنواع البيضاء المكررة من الكربوهيدرات المفضلة لديك، حيث لا يستطيع الجسم هضمها بسهولة. ويمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تتوق إلى الكربوهيدرات، بما في ذلك الإجهاد.



وتقول اختصاصية التغذية المسجلة ليندسي بليسكوت: «نحن مجهزون للبقاء على قيد الحياة، لذلك عندما لا نشعر بالأمان، يمكن لدماغنا زيادة الرغبة الشديدة في الحصول على الطاقة السريعة (بما في ذلك الخبز والمعكرونة والكعك وما إلى ذلك) ليتم تخزينها لاستخدامها لاحقا». ويقول الخبراء إن الأسباب المحتملة الأخرى للرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات يمكن أن تشمل الحاجة إلى تنظيم الحالة المزاجية المنخفضة، حيث يرتبط تناول الكربوهيدرات بإفراز هرمون السيروتونين السعيد.



المصدر: «ديلي ميل»