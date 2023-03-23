قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة». وقال صلى الله عليه وسلم: «ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلى من أن اعتكف في هذا المسجد (مسجد المدينة) شهرا، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له ثبت الله قدمه يوم تزال الأقدام»، وفي هذا الكلام الجامع يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بحق من حقوق الأخوة وواجب من واجباتها التي بها تحفظ الأخوة وتدوم المحبة وتستمر المودة الا وهو قضاء حوائج المسلمين، لما فيه من عظيم النفع جليل القدر كثير الأجر، فإن قضاء الحوائج واصطناع المعروف من أعظم أبواب البر التي أمر الله المسلمين بالتعاون عليها في قوله: (وتعاونوا على البر والتقوى) والدعوة إلى ذلك واضحة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»، و«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه».