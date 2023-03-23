

توفي ولم يصم



رجل توفي ولم يصم عشرة أيام من رمضان بسبب مرضه، ولم يصل تلك الأيام؛ فهل نصوم ونصلي عنه؟



٭ اختلف الفقهاء في حكم ذلك؛ فالحنفية والمالكية لا يجوزون أداء عبادة الصوم والصلاة عن الميت، ويوافقهم الشافعية في الصلاة، وأما الصوم فقالوا: إنه إن مات قبل التمكن من القضاء، فلا شيء عليه ولا إثم، وإن تمكن من الصوم ولم يصم؛ فقولان: قول بعدم صحة الصوم عنه، والثاني وهو الأظهر؛ يجوز أن يصوم عنه وليه، بل يندب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» (متفق عليه). وأما الحنابلة فلا يجوز عندهم النيابة عن الميت في الصوم والصلاة، واستثنوا من ذلك النذر، فإذا لم يتمكن من فعل ما نذره من صلاة او صوم فلا شيء عليه، فإن تمكن من الاداء ولم يفعل حتى مات، سنّ لوليه فعل النذر عنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها قالت: نعم، قال فصومي عن أمك» (مسلم 804/2 والبخاري 44/3). والذي نختاره جوابا على السؤال: أن هذا الرجل المريض إن لم يتمكن من الاداء او القضاء، فلا شيء عليه ولا إثم إن شاء الله، وان تمكن من ذلك، ولكنه لم يفعل فيندب ان يصوم عنه وليه، سواء أكان صوم فرض أو نذر، للأدلة التي ذكرها الشافعية والحنابلة، وأما الصلاة؛ فالمختار أنها لا تجوز فيها النيابة بحال، ترجيحا لرأي جمهور الفقهاء.



دفع الزكاة لإفطار الصائمين



هل يجوز دفع مال الزكاة لإفطار الصائمين؟



٭ مال الزكاة يصرف للأصناف الثمانية ويجوز ان يصرف مال الزكاة طعاما او غيره مما يحتاجه المستحقون للزكاة من الفقراء. وبناء عليه يجوز أن يكون افطار الصائمين من الزكاة بشرط أن يكون المستفيدون منه من الفقراء، والأفضل أن يوصل الافطار الى فقير يعرفه أو اسرة فقيرة يعرفها، وهذا مناسب لأوضاع وباء كورونا واشتراط التباعد.. ولأن الإفطار الجماعي قد يدخله من ليس فقيرا. ونوجه من يريد افطار الصائمين من زكاة امواله ان ينقل امواله ليعمل بها موائد إفطار في البلاد الفقيرة. وأما في بلد ميسور أهله مثل الكويت فيكون ذلك من اموال الصدقات، الا ان يتأكد من وصول افطاره الى الفقير او الأسرة الفقيرة. والله أعلم.