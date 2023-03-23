الحمد لله الذي أكرم الأمة بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فتح في رمضان أبواب الجنان، وغلق أبواب النيران، وصفد الشياطين ومردة الجان، سبحانه وتعالى وعد الصائمين بالرحمة والغفران، وبشر المتقين بالجنة والرضوان، أوصي عباد الله ونفسي بتقوى الله وطاعته، ولزوم ذكره وحسن عبادته، فهذا شهر الصيام ومدرسة التقوى، والقيام والوئام وشهر البر والتقوى والإحسان، شهر الصبر والسماحة والغفران، شهر تفتّح الجنان والعتق من النيران. هذا شهركم الذي تجاب فيه الدعوات وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه الزلات وتنزل فيه الرحمات، هذا شهركم الذي فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فاستبشروا ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم «قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم».



ومع بزوغ أول ليلة من ليالي رمضان تخفق القلوب وتتطلع النفوس الى ذلك النداء الرباني الخالد: (يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر) فما أجمله من نداء يفرح به المؤمنون ويستبشر به المتقون، تعمر فيه المساجد وتتلى فيه المصاحف وتطهر فيه القلوب، توصل فيه الأرحام وتكثر فيه الصدقات وتتوالى فيه الصلوات.