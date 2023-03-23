

محمود عيسى



واصلت قيمة مؤشر المشاريع الكويتية تراجعها في الأسابيع الأربعة الواقعة بين 10 فبراير و13 مارس 2022، لتنخفض من مستوى 177 مليار دولار في الشهر السابق إلى 171 مليار دولار، بتراجع قيمته 6 مليارات دولار، وذلك على المؤشر الصادر عن مجلة ميد بروجكتس.

واعتبرت المجلة هذا الانخفاض هو الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي من سوق المشاريع في الكويت، الذي انخفض بنسبة 3.6% أو 6.4 مليارات دولار.

كما انخفض سوق المشاريع في قطر بنسبة 2.4% أو 4.4 مليارات دولار. وحافظ سوق المشاريع العماني على استقراره عند نمو 0.2%. وفي المقابل، قالت مجلة ميد ان مؤشر المشاريع الخليجية شهد نموا قويا بنسبة 3.5% مستمدا الدعم من قفزة في نشاط المشروعات السعودية، فضلا عن التوسع في كل من أسواق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الخليج الأوسع نطاقا والتي تشمل كلا من العراق وإيران.

وبالتالي فقد ارتفع المؤشر بمقدار 109 مليارات دولار ليصل إلى 3.22 تريليونات دولار، واستطاعت هذه المكاسب تعويض خسارة الشهر الماضي البالغة 70 مليار دولار.

ونمت أسواق المشاريع الخليجية الست بنسبة 4.8%، أو 121.7 مليار دولار لتصل الى 2.65 تريليون دولار، وقادت سوق المشاريع السعودية هذا الارتفاع، حيث بلغت 1.488 تريليون دولار، كان الارتفاع الحاد في السوق السعودية مدفوعا بإطلاق مشروع المربع الجديد بقيمة 50 مليار دولار لإعادة تطوير وسط مدينة الرياض.

في غضون ذلك، بلغت قيمة المشروعات الإماراتية 547 مليار دولار وتلتها عمان بواقع 190 مليار دولار ثم قطر بواقع 176 مليار دولار ثم الكويت والبحرين بواقع 171 مليار دولار و74 مليار دولار على التوالي.