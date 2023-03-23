توزيعات العام الماضي تجاوزت ما وعدت به الشركة قبل الإدراج في «بورصة الكويت» عند 47.58 فلساً للسهم الواحد.. بنمو 21.43%



عقدت شركة أولاد على الغانم للسيارات اجتماع الجمعية العامة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، حيث أقرت الجمعية جميع بنود جدول الأعمال، وفي مقدمتها توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بنسبة 34% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 34 فلسا للسهم الواحد.



وبذلك تكون الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية بواقع 57.78 فلسا للسهم الواحد عن عام 2022 كاملا، لتتجاوز النسبة التي وعدت بها المستثمرين والمساهمين ما قبل الإدراج في بورصة الكويت، والتي كانت 47.58 فلسا للسهم الواحد أي بنسبة نمو تبلغ 21.43%.



كما اقترح مجلس الإدارة سياسة لتوزيع أرباح نقدية بحد أدنى 58 فلسا للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، علما بأن الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 23.78% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 23.78 فلسا للسهم الواحد عن النصف الأول من 2022، وذلك بناء على قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 25 أغسطس 2022.



نتائج استثنائية



وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للشركة، قال رئيس مجلس الإدارة م.فهد علي الغانم: «في البداية يسعدني أن أعلن بأنه تم إدراج أسهم شركة أولاد علي الغانم للسيارات رسميا بالسوق الأول في بورصة الكويت بتاريخ 7 يونيو 2022، لتصبح بذلك أول شركة عائلية لوكالات السيارات تدرج في الأسواق الخليجية، حيث قامت الشركة بتحقيق نتائج مالية استثنائية تعكس كفاءة عملياتها التشغيلية واستراتيجيتها الراسخة، وقوة مركزها المالي، وهي العوامل الرئيسية التي مكنتنا من تحقيق هذا النجاح في عام 2022».



وأضاف الغانم، بالقول: «على الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يمر بها العالم، الا أن شركة أولاد علي الغانم للسيارات استطاعت تجاوزها وتحقيق العديد من الإنجازات التي كنا نطمح إليها».



وأوضح أن أبرز هذه الإنجازات كان إنجازا إقليميا جديدا بدخولنا السوق المصرية خلال 2022 من خلال شركة جلوبل أوتو للسيارات، إحدى الشركات الزميلة لشركة أولاد علي الغانم للسيارات، والتي تمتلك حق التوريد الرسمي لعلامتي بي إم دبليو وميني في جمهورية مصر العربية.



وتابع، بالقول: «قمنا حديثا بإعادة افتتاح مصنع سيارات BMW في مصر، مع خروج أول سيارة BMW من خطوط الإنتاج بعد فترة من التوقف والذي يضم 3 خطوط إنتاج بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويا بالإضافة الى افتتاح أحدث صالات عرض BMW وMINI في مدينة العبور المصرية».



وأوضح الغام ان الشركة قامت كجزء من خططها التوسعية المحلية بتعزيز وجود علامة بي إم دبليو التجارية في الكويت من خلال افتتاح ثالث صالة عرض في محافظة الجهراء، والتي تشمل صالة عرض راقية ومركز خدمة حديث ومركز لقطع الغيار.



وأضاف: «قمنا أيضا في أوائل هذا العام بتدشين صالة عرض جديدة لسيارات جيلي في محافظة الجهراء تحتوي على مركز خدمة حديث ومركز لقطع الغيار، كما افتتحنا مركزا جديدا للخدمة السريعة في منطقة المنصورية ليصل عدد هذه المراكز إلى 13 مركزا في الوقت الحالي. واقتربنا أيضا من إكمال أعمال الإنشاءات لإطلاق المركز الرابع عشر في منطقة عبدالله المبارك».



الأداء المالي للشركة



وفيما يخص النتائج المالية للشركة خلال العام الماضي، قال الغانم: «ارتفع إجمالي أصول الشركة بنسبة 27.01%، حيث بلغت إجمالي قيمتها 188.07 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2022، مقارنة مع العام الماضي بإجمالي قيمة بلغت 148.08 مليون دينار كما في 31 ديسمبر2021».



وأضاف: «ارتفعت إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بنسبة 27.24%، حيث بلغت إجمالي قيمتها 72.96 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بإجمالي قيمة بلغت 57.34 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2021».



كما ارتفع صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة الأم بنسبة 27.46%، حيث بلغت قيمته 18.7 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2022، مقارنة مع العام الماضي بصافي ربح بلغت قيمته 14.67 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2021، كما ارتفعت ربحية السهم الأساسية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بنسبة 28.06% حيث بلغت 67.72 فلسا للسهم الواحد للعام الحالي 2022، مقارنة بربحية سهم بلغت 52.88 فلسا للسهم الواحد للعام الماضي 2021.



الأهداف المستقبلية



وبحديثه عن الأهداف المستقبلية للشركة، أكد الغانم على أن هناك عملا بشكل وثيق مع الشركات العالمية لجلب أفضل الطرازات، واستمرار الشركة على تقوية علاقاتها طويلة الأمد مع الشركات العالمية لتوفير مستويات أكبر من مخزون الطرازات ذات الطلب المرتفع، حيث أصبح التنسيق مع الشركات العالمية أكثر أهمية من بعد جائحة كورونا.



وأوضح أن تحديات سلاسل التوريد العالمية أدت إلى تقييد الإنتاج في معظم الشركات في القطاعات الصناعية. ونظرا لعلاقة الشركة القوية مع الشركات العالمية، تمكنت الشركة من تقليل التأثير السلبي من خلال طلب المزيد من المركبات ذات الهامش الربحي الأعلى من بين مجموعة المركبات المخصصة للشركة.



ومن بين الاهداف المستقبلية أيضا، قال الغانم ان الشركة تعمل على دعم نمو الشريحة ذات الدخل المنخفض، حيث تمتلك الشركة طموحات كبيرة تتمثل في زيادة النمو في شريحة العملاء ذوي الدخل المنخفض.



وأشار إلى أنه من أجل تحقيق ذلك، فقد جلبت الشركة علامتين سريعتي النمو وهما: «Geely»، و«Great Wall Motors - Haval»، علما أن نسبة نمو العلامة التجارية لسيارات «Geely» وسيارات «Great Wall Motors - Haval» تمثل 58% و26% على التوالي مقارنة بالعام 2021، ويرجع ذلك أساسا إلى التحسن المستمر في التكنولوجيا الصينية وقبول العملاء لها والتغيير في تفضيلات العملاء.



شكر وتقدير



في الختام، قال الغانم: «أتقدم بجزيل الشكر إلى زملائي أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية وكافة الموظفين على مساهماتهم القيمة في تنفيذ استراتيجيتنا خلال العام 2022، حيث ساهمت جهودهم المخلصة في تحقيق أهداف الشركة».



وأضاف: «أتقدم كذلك بالشكر إلى مساهمي الشركة على دعمهم لمسيرتنا كشركة رائدة محليا وإقليميا في قطاع السيارات، ويسعدنا أن نعرب عن فخرنا بهذا النجاح الذي يعتبر نقطة انطلاق لمسيرة واعدة من الإنجازات التي تخدم المساهمين وجميع أصحاب المصلحة في المجتمعات التي نعمل فيها».