

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعلن البنك الأهلي الكويتي عن ساعات العمل ومواعيد استقبال العملاء خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر لكل فروع البنك، بينما يستقبل فرعا مجمع الوزارات وبرج التحرير العملاء من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا طوال الشهر الفضيل. وسيواصل البنك الأهلي الكويتي تقديم خدماته المصرفية لعملائه الكرام عبر الموقع الإلكتروني eahli.com، وعن طريق تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك الأهلي الكويتي، كما يمكن للعملاء القيام بالعديد من المعاملات المصرفية من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء «أهلا أهلي» الهاتفية على الرقم 1899899.



وبهذه المناسبة، يرفع البنك الأهلي الكويتي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ، وإلى الحكومة والشعب وجميع المقيمين على أرض الكويت، بحلول شهر رمضان المبارك.