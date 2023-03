سيتم تحويل الخدمات التي تقدم بواسطة موظفي الفروع إلى خدمات إلكترونية بالكامل

المشروع جزء من التزام «ITS» بالمساهمة بتطبيق رؤية الكويت 2035

الفرع الذكي لـ «بنك الائتمان» نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للعملاء

الشركة على استعداد لتكرار التجربة في مجالات أخرى تخدم «الائتمان» وعملاءه



أطلق بنك الائتمان الكويتي خدمة الفرع الذكي «تم» بالتعاون مع شركة مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية (ITS).



وفي كلمة له خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية (ITS) م.فهد المخيزيم أن مشروع الفرع الذكي لبنك الائتمان، يعتبر نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للعملاء، وخطوة إيجابية في التحدي القائم في السوق الكويتية، خاصة انه سيعتمد على استخدام أحدث الأساليب والأدوات والأنظمة التكنولوجية الحديثة.



وأشار المخيزيم إلى ان الفرع الذكي يقدم جميع الخدمات البنكية الخاصة ببنك الائتمان الكويتي، حيث إن جهاز الـ XTM، قادر على تقديم كل هذه الخدمات دون تدخل بشرى.



وأوضح أن شركة مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية (ITS) قدمت في هذا المشروع نوعا جديدا من التكنولوجيا وهو (الشات بوت)، والذي هو عبارة عن إنسان آلي قادر على التحدث مع العملاء الذين يطلبون الخدمة، وبالتالي قادر على مساعدتهم في إتمام وتقديم طلبهم.



وقال المخيزيم ان كلا من بنك الائتمان الكويتي وشركة مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية (ITS)، واجها تحديات كبيرة على مدار عام كامل، وتمكنا من التغلب عليها بروح الفريق الواحد، ما يثبت أنهما يسيران على الطريق الصحيح لإتمام المشروع.



وتقدم المخيزيم بالشكر لمسؤولي بنك الائتمان الكويتي على إتاحة الفرصة لشركة ITS لإظهار إمكاناتها في تقديم الحلول التكنولوجية الفريدة من نوعها لخدمة العملاء، مؤكدا أن الشركة على أتم الاستعداد لتكرار هذه التجربة في مجالات أخرى تخدم بنك الائتمان وعملاءه.



واختتم المخيزيم بالتأكيد على أن المشروع يعتبر جزءا من التزام شركة مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية (ITS) بالمساهمة بتطبيق رؤية الكويت 2035، والتي أطلقتها الكويت العزيزة وأعلنت عنها الحكومة الكويتية في 30 يناير 2017، والتي تهدف الى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وثقافي إقليمي جاذب للاستثمار.